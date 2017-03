Alpinistul Horia Colibăşanu a rămas dator cu Everestul – cel mai înalt vârf din lume: „Vreau să rezolv acum problema“

Timişoreanul Horia Colibăşanu se pregăteşte din nou de o expediţie în Himalaya. Alpinistul şi-a propus să cucerească cel mai înalt vârf din lume, Everest, după ce în 2014 a fost nevoit să renunţe la ascensiune din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Colibăşanu va pleca şi de această dată în aventură fără oxigen suplimentar şi fără ajutorul şerpaşilor. Reuşita lui va însemna o premieră pentru România.

“Am mai încercat Everest în 2014, dar nu am reuşit datorită condiţiilor meteo. Vreau să rezolv acum problema. Voi sta între 7 aprilie şi 1 iunie, cam două luni. Experdiţia se va desfăşura în Tibet. Voi sta mult timp în tabăra de bază avansată, la 6.400 de metri. Acolo este punctul de unde se lansează încercările spre vârf. Va fi dificil pentru că este o încercare fără oxigen suplimentar şi fără ajutorul şerpaşilor. Are o dificultate destul de mare, motiv pentru care nu a mai fost o ascensiunea românească de acest gen”, a declarat Horia Colibăşanu.



Horia Colibăşanu va fi însoţit în expediţie de către cel mai bun alpinist din Germania, Ralpf Dujmovits. Acesta a fost primul german care a reuşit să cucerească toate cele 14 “optimiare” (vârfuri de peste 8.000 de metri) din lume, în anul 2009.

“Am un coechipier nou. Se numeşte Ralpf Dujmovits, are 55 de ani, are o experienţă de 30 şi ceva de ani în Himalaya. El încearcă a opta oară să urce Evererestul fără oxigen suplimentar. A reuşit să-l urce cu oxigen şi are în palmares toate celelalte 14 vârfuri de peste 8.000 de metri”, a mai spus Colibăşanu.

Expediţia Everest 2014 s-a încheiat cu un insucces pentru Horia Colibăşanu, care la revenirea în ţară a declarat:

“Am avut de ales între păstratea degetelor şi cucerirea vârfului. Cred că ocazii de a escalada Everestul vor mai fi, dar degetele sunt unice. Riscurile de degereturi era de peste 90 la sută. Fizic şi psihic am fost foarte bine pregătiţi, dar nu am avut parte de vreme bună. Nu sunt dezamăgit, am muncit până la capăt, am făcut tot ce depindea de noi”.



Expediţia de atunci a durat două luni şi jumătate, una dintre cele mai lungi din cariera lui Colibăşanu, asta şi pentru că pe lângă Everest alpinistul a mai avut un plan. A dorit să adauge în palmares încă un vârf de peste 8.000 de metri, al şaptelea din carieră după K2, Manaslu, Dhaulagiri, Annapurna, Makalu şi Lhotse.



