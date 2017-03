Şefa CSM, Mariana Ghena: „Un judecător care consideră interpretările mediatice ca o presiune nu este magistrat“

Preşedintele CSM a declarat, cu ocazia vizitei efectuate la Timişoara, că dezbaterile televizate pe marginea unor dosare, în special penale, le creează un disconfort judecătorilor. Mariana Ghena a declarat că dosarele trebuie judecate în sala de judecată, exclusiv în baza probelor. „Cine poate să exprime un punct de vedere în cadrul unei cauze, de orice natură ar fi ea, decât un magistrat judecător şi cum altcumva decât prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti şi prin motivarea acesteia, pe baza unui probatoriu pe care numai magistratul este abiliat să îl circumscrie unei încadrări juridice? Şi cine ar putea comenta şi critica şi explica mai bine decât o parte nemulţumită în contextul exercitării unei căi de atac? Şi cine ar putea să dea caracter definitiv unei judecăţi, în orice materie ar fi ea, decât tot un judecător care, în aceeaşi modalitate legală, să constate dacă ceea ce a făcut primul judecător a făcut legal sau nu”, a declarat Mariana Ghena.

Şefa CSM a mai spus că, în ciuda disconfortului creat de „telejustiţie”, magistraţii nu ar trebui să se lase influenţaţi de discuţiile pe tema dosarelor de la televizor. Şefa CSM a spus chiar că un judecător care consideră dezbaterile televizate ca o presiune nu poate fi magistrat. „Vedem multe aspecte de nemulţumire cu referire la unele cauze, penale mai cu seamă, chiar şi când în cazul acestora nu s-au pronunţat hotărâri defnitive. Nu sunt de acord că trebuie să se facă astfel de comentarii de către alte persoane decât de cele care înfăptuiesc justiţia (...) Magistraţii, când capătă acest statut de magistraţi, ştiu foarte bine ce presupune acest statut. Pe parcursul exercitării acestei profesii înţeleg tot. Un judecător care consideră interpretările mediatice ca o presiune, înclin să cred că nu este magistrat. Indiferent ce comentarii se fac în spaţiile media, într-un sens sau altul, de orice natură ar fi ele, nu trebuie să constituie presiuni asupra magistartului şi nu trebuie să se reflecte în soluţiile pe care le pronunţă cu privire la o persoană sau alta”, a declarat preşedintele CSM, la Timişoara.

Maria Ghena a mai declarat că în momentul în care un judecător ştie că şi-a pregătit dosarul nu are de ce să se considere presat şi lipsit de obiectivitate. „Personal, am primit multe atacuri din partea presei şi nu m-am simţit presionată, nu mă simt intimidată. Mă simt un magistrat în plenitudinea forţelor mele şi niciodată nu aş putea să spun că am pronunţat o hotărâre sub imperiul unei presiuni, chiar şi atunci când am greşit, poate”, a mai declarat şefa CSM, care a spus că la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii se fac eforturi pentru a se garanta independenţa justiţiei.



„La nivel de percepţie personală, nu consider că societatea şi-a pierdut încrederea în justiţie, dar anumite aspecte şi împrejurări au fost de natură a induce această stare de neîncredere. (...) Noi suntem acolo (n.r. În CSM) ca să asigurăm echilibrul, garantarea independenţei sistemului judiciar. Considerăm că deşi a trecut puţin timp s-a văzut străduinţa noastră de a ne menţine în zona echilibrului. Am făcut astfel încât să ne menţinem în zona echilibrului şi să răspundem cu măsură egală tuturor situaţiilor care intră în atribuţiile noastre”, a mai declarat Mariana Ghena.