VIDEO Rezultate alegeri parţiale Târgu Jiu. Primar liberal în oraşul lui Brâncuşi pentru prima dată după decembrie 1989. Ce a declarat Marcel Romanescu

Marcel Romanescu a făcut prima declaraţie, după aflarea rezultatului votului, alături de familia sa: cei doi copii, soţia şi mama sa. El a spus că rezultatul este unul istoric pentru Gorj:

„Până în momentul în care nu văd rezultele finale nu pot decât să am în continare emoţii. Datele de până acum sunt foarte bune. Din ceea ce văd, în marea majoritate a secţiilor, am câştigat Târgu Jiul. Nu mă aşteptam la un asemenea rezultat şi vreau să le mulţumesc târgujienilor, să le mulţumesc membrilor familiei mele de acasă şi membrilor familiei mele politice. Este cea mai mare surpriză pe care a avut-o Gorjul în ultimii 27 de ani. Niciodată nu s-a putut întoarce un rezultat de 14%. Este un rezultat istoric pentru Gorj. Cred că PSD a tratat cu indiferenţă târgujianul şi, printr-o strategie corectă a mea, am câştigat Târgu Jiul şi sufletele târgujienilor. I-am convins să vină la vot şi rezultatul îl datorez cetăţenilor. Nu mă aşteptam să fie o victorie atât de lejeră. Prin mandatul de primar nu trebuie să-i dezamăgesc pe cei care m-au ales. De mâine începe greul“.