Student irakian îndrăgostit de „oraşul lui Brâncuşi“: „Aici mă simt ca acasă. Vreau să îmi deschid propria afacere“

Ahmed Zanst (28 de ani) este student în ultimul an la Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Management. Pentru a studia în România, tânărul irakian a trebuit să parcurgă câteva etape. „Prima dată am venit în Bucureşti şi am urmat un curs pregătitor pentru învăţarea limbii române timp de şase luni. Am cunoscut o familie din Târgu Jiu, iar, la invitaţia lor, am vizitat oraşul şi mi-a plăcut foarte mult şi aşa am ales să vin şi să studiez la Facultatea de Ştiinţe Economice. Nu am regrete că am venit. Am vizitat multe oraşe din România, am stat un an la Bucureşti, dar cel mai mult îmi place la Târgu Jiu. Aici mă simt ca acasă. Este un oraş mai liniştit şi mai curat“, ne povesteşte Ahmed.

A fost profesor în Irak

Tânărul a fost profesor într-o şcoală din Irak, după ce a terminat facultatea în ţara natală, dar şi-a dorit să-şi completeze studiile şi în străinătate: „În Irak am terminat liceul, iar, apoi, am urmat doi ani facultatea de economie şi am studiat management. După ce am terminat, am activat ca profesor şi am predat la şcoala generală trei materii: istorie, geografie şi drepturile umane. Am avut contract doar pe orele pe care le predam. Câştigam în jur de 500 de dolari pe lună. Profesorii care erau angajaţi primeau şi 1.000 de dolari. Am vrut să studiez mai mult şi am luat decizia să plec şi să învăţ în afara ţării. Am decis să vin în România, pentru că aici este mai ieftin decât în Irak. Şi viaţa este mai ieftină în România“.

La Universitatea din Târgu Jiu a ales tot specializarea management. Îi plac toate materiile, în afară de Contabilitate, Finanţe-bănci şi Finanţe publice. Adaptarea la viaţa din România nu a fost uşoară, în primul rând din cauza problemelor de comunicare. Ahmed a deprins, între timp, foarte bine limba română şi cu greu cineva îşi dă seama că este străin.





„Nu a fost uşor să mă adaptez, dar acum mă simt foarte bine. Mă înţeleg foarte bine cu colegii, mă respectă şi mă ajută. Am profesori foarte buni. Am mulţi prieteni şi chiar fac parte dintr-o echipă de fotbal. Joc fotbal de trei ori pe săptămână“,

ne explică Ahmed.

Tânărul iakian spune că vrea să se stabilească în Târgu Jiu şi să-şi deschidă o afacere: „Îmi doresc ca, după susţinerea licenţei, să urmez master, iar apoi, să îmi deschid propria mea afacere în Târgu Jiu. Îmi doresc să rămân aici şi să-mi întemeiez o familie, pentru că îmi place cel mai mult“.

Ahmed este musulman. Ne mărturiseşte că nu s-a simţit vreodată discriminat din cauza religiei sale şi nu contează că în Târgu Jiu nu există vreo moschee: „Religia este în sufletul omului. Nu contează dacă ai un loc special în care să te rogi. Ne rugăm oriunde putem, nu contează că nu există o moschee.

Probleme din cauza grupării stat islamic





Zona din nordul Irakului în care a trăit nu a fost afectată de război, dar, în ultima perioadă, au început să apară probleme din cauza grupării ISIS. „De când m-am născut, eu nu am văzut război. Eu am trăit în nordul Irakului, în Kurdistan şi acolo nu au fost probleme. Dar de când a apărut ISIS, din anul 2013, au început să fie probleme şi la noi, dar nu foarte mari. Deocamdată este pace. În perioada 2010-2012, în Irak existau 6.000 de firme străine numai în zona în care trăiam, iar acum nu mai sunt decât în jur de 500. Au plecat de teama ISIS. A scăzut nivelul de viaţă, iar rata şomajului a început să crească“, ne spune Ahmed.

Familia îl susţine pe Ahmed. Tânărul irakian mai are doi fraţi şi cinci surori. „Familia mea este acolo şi vorbim zilnic prin intermediul internetului. Sunt bucuroşi, pentru că ştiu că sunt bine aici. Mă susţin în tot ceea ce fac. Tatăl meu este angajat în domeniul agricol şi are un camion personal cu care mai efectuează diferite transporturi de marfă în Kurdistan. Am doi fraţi, unul mai mic şi unul mai mare, şi cinci surori, din care trei sunt căsătorite, iar două sunt eleve“, ne povesteşte studentul.

Plăteşte 2.800 de euro pe an

Luminiţa Popescu, rectorul Universităţii „Constantin Brâncuşi“, ne spune că Ahmed este singurul student care achită o taxă pentru studenţi din afara Uniunii Europene din cadrul instituţiei pe care o conduce: „În momentul de faţă, la Universitatea «Constantin Brâncuşi» învaţă 44 de studenţi străini. Cei mai mulţi sunt din Republica Moldova, dar sunt şi din Serbia, Spania şi un student din Irak, care este pe cont propriu valutar, iar taxa este de 2.800 de euro pe an. Cei mai mulţi beneficiază de locuri bugetate de statul român. Este vorba de studenţii din Republica Moldova, dar şi de cei din Serbia. Toţi studenţii străini beneficiază de aceleaşi facilităţi ca şi cei români, adică asigurarea cazării, burse, informare“, a precizat Luminiţa Popescu, rectorul Universităţii „Constantin Brâncuşi.

„Oltencele sunt şi foarte bune, dar şi foarte rele“

Ahmed a vizitat mai multe locuri frumoase din judeţul Gorj, care atrag foarte mulţi turişti şi i-au intrat în suflet: „Am vizitat Mănăstirea Tismana, Cheile Sohodolului şi, bineînţeles, parcurile din Târgu Jiu în care se află operele lui Brâncuşi. Mi-au plăcut foarte mult. Sunt locuri minunate şi mă consider norocos că am ajuns aici“. Lui Ahmed îi plac oltencele. A avut chiar şi o prietenă, dar nu s-au potrivit. Îşi doreşte să întâlnească pe cineva cu care să se înţeleagă: „Oltencele sunt frumoase. Am avut o prietenă, dar acum sunt singur. La noi în ţară, femeile ascultă mai mult bărbatul, pentru că îl respectă. Nu există o lege în acest sens. Şi în România se mai întâmplă acest lucru, depinde de ce fete întâlnim. Sunt şi foarte bune, dar şi rele“.