Scandal la Universitatea „Constantin Brâncuşi“. Rectorul demis de Senatul UCB contestă hotărârea în instanţa de contencios administrativ

Lumiuniţa Popescu spune că a contestat hotărârea la Senatul UCB, la Ministerul Educaţiei şi în instantanţa de contencios administrativ, pentru că o consideră ilegală: „După ce acum o lună a propus revocarea mea din funcţie Ministerului Educaţiei Naţionale, acum Senatul s-a întors şi se pare că nu se hotărăşte asupra procedurii de a fi îndepărtată din funcţia de rector. În data de 27 aprilie, Senatul s-a întrunit şi m-a demis. Nu cunosc motivele pentru care am fost demisă. Am înţeles că a fost un raport întocmit tot de membrii Senatului, care sunt membrii comisiilor de specialitate. Ei au întocmit raportul, după care tot ei l-au şi votat. Eu nu cunosc conţinutul acestui raport. L-am solicitat pentru a-mi putea dezvolta motivele contestaţiei. Evident, o să contest decizia Senatului şi la Minister, pentru că la Senat am depus, deja, contestaţia. Cunosc foarte bine prevederile legii şi ştiu exact competenţele Senatului. Eu nu am fost numită pe această funcţie de Senat, ci am câştigat un concurs pe care l-am dat în faţa unei comisii formate din 12 persoane, 6 din universitate şi 6 din afară. Am fost confirmată în funcţia de rector prin ordin de ministru. Aştept să mi se comunice motivele pentru care am, fost demisă. Această decizie nu este legală“.

A sesizat Corpul de Control a ministrului Educaţiei

Luminiţa Popeescu spune că a sesizat Corpul de control al ministrului Educaţiei, care ar fi constatat serie de nereguli: „S-au întâmplat multe lucruri în universitate care frizează ilegalităţile. Nu s-a respectat multe din prevederile Legii Educaţiei Naţionale şi am sesizat Corpul de control al ministrului care a a efectuat în două perioade verificări, iar printre recomandări au fost cele legate de revizuirea Cartei Universităţii. Nu există un conflict între rector şi senat, ci este un conflict generat de domnul preşedinte Adrian Gorun, un conflict între mine şi dumnealui. Dumnealui a antrenat în acest conflict cadre universitare şi Senatul Universităţii.

Adrian Gorun spune că Luminiţa Popescu este responsabilă de management defectuos.