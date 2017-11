Primarul unei comune din Gorj, acuzat că a bătut un localnic care primeşte ajutorul social. Presupusa victima a cerut ordin de restricţie

Robert Mangu, un localnic din comuna Schela, susţine că a fost bătut de primarul localităţii Aristide Şerbănescu, care, în plus, îl ameninţă pe unde îl întâlneşte. Agresiunea ar fi avut loc chiar în sediul primăriei. Robert Mangu a sunat la 112 şi s-a deschis un dosar penal pentru lovire pe numele primarului comunei Schela.„Dumnealui a sărit şi a început să mă înjure şi să mă ameninţe. Mi-a pus mâinile în gât şi mi-a dat cu pumnul în cap. Proabil că toate au început de la o lucrare la şcoala de la Gornăcel. Cred că de acolo a a plecat totul“, a spus Robert Mangu.

Mai mult decât atât, Mangu a solicitat în instanţa de judecată emiterea ordinului de restricţie pe numele primarului, pentru că se teme să mai plece din casă, dar cererea a fost respinsă de către completul de judecată.

Primarul Aristide Şerbănescu susţine că nu l-a lovit pe Robert Mangu, ci doar a închis uşa în urma localnicului care începuse să devină agresiv în sediul primăriei:

„Este un om care ne-a făcut mari probleme în ultima perioadă. A depus tot felul de plângeri împotriva funcţionarilor primăriei, unele dintre ele penale. Au fost foarte multe verificări, dar nu s-a confirmat nimic. Are o problemă cu un vecin cu care se tot judecă şi vine la primărie cu tot felul de solicitări. Într-un din zile mă aflam în sediul primăriei şi a venit el. Are o voce mai puternică şi agresivă. A venit tot cu nişte solicitări şi nemulţumiri, ca de obicei, şi a început să ridice vocea. Eu mă aflam cu o persoană care îmi prezenta o ofertă. I-am spus să vorbească mai încet că nu ne mai înţelegem, dar degeaba, şi atunci m-am ridicat şi l-am poftit afară din sediu. Am închis uşa în urma lui, iar el spune că l-am lovit. Nu este adevărat. A depus o plângere la poliţie şi se cercetează. A făcut o plângere în instanţă şi a cerut să se emită un ordin de restricţie faţă de mine, dar cererea i-a fost respinsă. Eu mă gândesc serios să cer să se efectueze o expertiză medicală pentru a se constata dacă este în toate facultăţile mintale“.