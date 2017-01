Primarul care aşteaptă reîncarnarea lui Nicolae Ceauşescu: „Lui îi datorăm tot ceea ce ne înconjoară“

Primarul de la PMP a postat ieri, de ziua de naştere a dictatorului, o fotografie în care apare la mormântul soţilor Ceauşescu şi un mesaj admirativ: „Tovarăşului Preşedinte Nicolae Ceauşescu îi aduc un mic omagiu, de al comemora în ochii celor, care, cred că azi cu siguranţă îl regretă şi sper să pot ajunge şi anul acesta la el, ca în ani anteriori...Sper şi îmi doresc din tot sufletul ca într-o zi să renască tot ce tu ai clădit.....Ştiu că este imposibil dar ştiinţa chiar a progresat şi poate te vor reîncarna....!!!“ (n.r. - greşelile gramaticale şi de exprimare aparţin autorului).

„Lui îi datorăm tot ceea ce ne înconjoară“

Primarul Robert Păiuşi spune că în ultimii doi ani nu a mai putut să ajungă la mormântul soţilor Ceauşescu, în acest an fiind reţinut de problemele de primar. Acesta a fost ales primar al comunei Stejari la alegerile locale din vara anului trecut.





„Ne strângem mai mulţi prieteni şi mergem la mormânt. Ducem coroane, iar eu duc în fiecare an patru candele. Este un omagiu. Este ceva uman, având în vedere clasa politică dezastruoasă care s-a creat. Nu pot să spun că a fost cel mai bun preşedinte, dar din ultimii 26 de ani este fără îndoială cel mai bun. Oamenii de atunci ştiau să se înţeleagă, să fie mai buni şi mai muncitori. Lui îi datorăm tot ceea ce ne înconjoară şi până la faptul că ne-a scăpat de datorii. Discutăm de fabrici, uzine, ateliere de toate felurile şi zeci şi zeci de mii de angajaţi. Până şi armata era armată“,

spune primarul Păiuşi.

De unde ştie primarul în vârstă de 30 de ani toate acestea, în condiţiile în care comunismul a căzut atunci când ele avea doar doi ani? „Nu am prins mult perioada respectivă, dar am studiat documentarele din perioada respectivă. Atâta timp cât timp România a fost pe «Breaking News» la cele mai importante posturi de televiziune... Nu i s-a mai cântat niciunui preşedinte în China sau în Coreea în limba română. (...) Am mai aflat de la părinţi, de la bunici, din «Magazinul istoric» şi văd ruinele fostelor fabrici“, ne explică primarul PMP.

„Cum să fie doar un partid?“

Primarul susţine chiar că atunci exista chiar pluripartidism şi că Ceauşescu se certa cu liberalii: „Erau şi anumite restricţii. (...) Fiecare perioadă a avut şi părţi bune, şi părţi rele. Erau şi alte partide. Exista PNL. Se organiza şi alegeri şi chiar la Congresul al XII-lea a avut o ceartă cu preşedintele partidului liberal naţionalist, care nu era de acord cu dumnealui. Cum să fie doar un partid?“. Întrebat cum comentează că preşedintele partidului său, Traian Băsescu, a condamnat comunismul în Parlament, primarul gorejean a răspuns: „Fiecare are părerile lui“.