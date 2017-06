Ponta şi Orban,  la aceeaşi masă, la învestirea primarului liberal al municipiului Târgu Jiu

Victor Ponta a declarat că a fost invitat de către Marcel Romanescu să participe la ceremonia de învestitură în funcţie şi că i se pare normal să participe, având în vedere că a fost ales în funcţie şi de locuitorii municipiului Târgu Jiu, care şi-au votat acum noul primar:

„Am primit, ieri, invitaţia din partea noului primar, domnul Marcel Romanescu, m-a sunat şi m-a invitat la depunerea jurământului. După cum ştiţi, nu a fost şi nu suntem aliaţi politici, ci am fost adversari, dar este un om pe care l-am respectat întotdeauna şi mi-a răspuns cu acelaşi fel de respect. Am aceeaşi alegători care, chiar dacă l-au votat pe noul primar, chiar dacă este de la PNL, sunt cetăţenii municipiului Târgu Jiu care m-au votat de patru ori ca deputat şi cât voi fi deputat voi sprijini toţi primarii din judeţul Gorj, şi în mod special pe primarul din Târgu Jiu. Aşa cum l-am sprijinit în toţi aceşti ani, şi bine am făcut, pe primarul Florin Cârciumaru, la fel voi face, pe măsura puterilor mele, pentru noul primar pentru că este vorba de binele oraşului, în care am foarte mulţi prieteni, colegi şi am făcut împreună cât de mult am putut“.