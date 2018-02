Lecţia oferită de o femeie care a învins cancerul: „Pot să spun că sunt cei mai colosali ani din viaţa mea“

Claudia Şerban şi-a spus povestea în cadrul unei întâlniri care a fost organizată de către Asociaţia de oncologie „Sf. Ana“ din Târgu Jiu, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului:

Au trecut de atunci 6 ani, 4 luni şi 23 de zile şi pot să spun că sunt cei mai colosali ani din viaţa mea, pentru că am înţeles ce am trăit şi ce am de trăit. A trebuit să mă îmbolnăvesc de cancer să îmi dau seama că nu contează dacă eşti slab sau gras, dacă ai părul lung sau scurt, că lucrurile materiale nu au nicio importanţă. Sănătatea este importantă, să avem grijă de noi, să ne iubim, să ne sprijinim”.