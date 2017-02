Lacul de pe Jiu din zona Turceni, înţesat cu setci. Peste doi kilometri de setcă a fost confiscat

Paguba produsă braconierilor este foarte însemnată.

„Avem un grafic de control, iar în noaptea de 15 spre 16 februarie am efectuat o acţiune de amploare în zona lacului de la Turceni. Am participat cu patru maşini şi cinci paznici, fiind sprijiniţi de doi poliţişti. Am găsit foarte multe setci. Practic, tot lacul de la Turceni a fost înţesat cu setci, atât monofilament, cât şi cu fir textil cu plutitor. Am confiscat 2150 de setcă, din care monofilament 1350 şi restul de fir textil. Este o pagubă însemnată pentru braconieri, pentru că valoarea setcilor confiscate se ridică la aproximativ 100 milioane de lei vechi. Timp de aproximativ şapte ore am luat seticile din apă. Nu a fost identificat vreun braconier. Când ne-am apropiat, am văzut că plecau mai multe maşini. Este o mafie curată, pentru că se anunţă imediat“, a spus Vasile Tonca, directorul AJVPS Gorj.

Acesta a spus acţiunile de acest gen vor continua şi în perioada următoare.

Setcile vor fi arse

Setcile confiscate de AJVPS Gorj vor fi arse, alături de alte unele de pescuit ilegale.

„Periodic se întruneşte o comisie numită de Consiliul Director şi, trimestrial sau semestrial, se dă foc la tot ce se confiscă. Probabil că o astfel de incendiere va avea loc în luna martie“,

a mai precizat Vasile Tonca.