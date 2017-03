Incident la o şcoală din Târgu Jiu: patru elevi au acuzat stări de vomă şi ameţeli

Rozica Pătrăşcoiu, directorul Şcolii generale „Pompiliu Marcea“, a precizat că unii dintre cei patru elevi care au acuzat stări de vomă şi ameţeli au consumat lapte, iar alţii nu, astfel că nu se ştie cu exactitate de la ce a provenit această stare: „La pauza de la ora 11,50, am fost informată că în clasa a V-a A sunt câţiva copii cărora li s-au făcut rău şi vomită, fiind trimişli acasă. Au fost patru copii care au fost trimişi acasă. Nu am putut să depistez această cauză. Unii copii spun că au mâncat lapte şi corn, iar alţi copii susţină că nu au mâncat. Dintre cei care au mâncat doar pacheţelul, nu doar laptelele şi cornul, au vomat şi ei, dar erau relativ bine. Am avut o discuţie cu domnul diriginte la pauză, care mi-a spus că există un miros care ar fi putut provoca durerile de cap şi vomă,. Când am vorbit cu copiii, nu mi-au reclamat acel miros şi când am verificat, clasa era aerisită. Este un inciudent nefericit. Nu ştiu exact ce s-a întâmplat. Nu aş vrea să spun că este de vină laptele şi cornul, neavând analize făcute de specialişti. O să merg să facem analizele. (...) Este singura clasă unde s-au raportat probleme“.

Unull dintre elevi a ajuns la spital

Unul dintre copii s-a prezentat la spital. După ce i s-a aplicat tratamentul necesar, acesta a plecat acasă: „S-a prezentat în unitatea noastră, un copil care avea o simptomatologie minoră manifestată printr-o intoleranţă digestivă, vărsături şi puţin somnolent. S-a speculat că a fost viorba de o toxiinfecţie alimentară. A fost un simplu sindrom dispeptic, cu o gastro-duodenită acută, care putea să provină din mai multe cauze. La copil s-a intervenit şi s-a făcut reechilibrare hidro-electrolitică, după care simptomatologia a cedat şi a fost trimis la domiciliu, cu specificaţia ca în caz de manifestare a unor simptome ademănsăătoare să se prezinte la medicul pediatru. Nu putem spune cu certitudine că această stare a apărut ca urmare a mâncării“, a preecizat Costinel Popescu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă. .