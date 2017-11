FOTO Primarul Marcel Romanescu a aprins un lampion în memoria tatălui său care a murit din cauza cancerului

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, s-a numărat printre parcticipanţi, El a înălţat la cer un lampion în memoria tatălui său care a murit din cauza cancerului.

„Toţi trebuie să conştientizăm că o prevenire în privinţa cancerului este binevenită pentru toate categoriile de vârstă. Am văzut mulţi oameni tineri implicaţi în această acţiune a Asociaţiei Sfânta Ana şi mă bucur. Sunt unul dintre cei care am suferit o pierdere în familie ca urmare a acestei maladii. Tatăl meu a murit din cauza cancerului. Astfel, eu susţin orice acţiune de acest gen“,

a spus primarul Marcel Romanescu.

Ce trebuie să mâncăm pentru a evita apariţia cancerului

Acţiunea care s-a desfăşurat în Parcul Central, lângă Poarta Sărutului, a fost organizată de către Asociaţia de oncologie „Sfânta Ana“

Dinu Blendea, şeful Secţiei de Oncologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, a recomandat o dietă bazată pe fructe pentru a evita apariţia cancerului pancratic: „În privinţa prevenirii cancerului de pancreas se recomandă câteva lucruri simple: renunţarea la fumat, scăderea consumului de alcool, prevenirea obezităţii - care înseamnă regim alimentar, efort fizic moderat - şi, nu în ultimul rând, regim alimentar care să cuprindă cât mai puţină carne roşie, care are un anumit rol în declanşarea cancerului de pancreas, şi consum cât se poate de mare de fructe şi legume. Se pare că regimurile sărace şi fructe şi legume predispun la cancer de pancreas. Cancerul de pancreas nu este frecvent, dar prognosticul rămâne rezervat“.

„Există viaţă frumoasă şi după ce descoperim diagnosticul“

Maria Cosor, 61 de ani, a suferit de două ori de cancer şi de fiecare dată a învins boala. Aceasta explica ce poate face un bolnav care este diagnosticat cu cancer: „Să ne amintim de cei care au trecut în lumea de dincolo ca urmare a cancerului. Am fost şi eu diagnosticată cu cancer la sân acum nouă ani, iar după patru ani şi jumnătate am descoperit că s-a mutat la ovare şi am început tratamentul din nou cu chimioterapie şi radioterapie. Mă simt aproape bine, cu curaj şi încredere că există viaţă frumoasă şi după ce descoperim diagnosticul. Trebuie să tratăm cancerul ca pe o boală normală. Cancerul nu se vindecă stând acasă şi văitându-ne“.

Bogdana Costoiu, preşedintele Asociaţiei „Sfânta Ana“, a precizat că este foarte important ca boala să fie descoperită repede: „Anul acesta încercăm să atragem atenţia asupra importanţei diagnosticării precoce a cancerului pancreatic. Am organizat o acţiune în Parcul Central. Am beneficiat de sprijinul autorităţilor locale şi al Spitalului Judeţean de Urgenţă“.