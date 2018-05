FOTO Bisericile unicat care sunt pictate cu chipul regelui Ferdinand I. Portretele au fost ascunse în perioada comunistă de localnicii monarhişti

Cele două biserici din Leleşti sunt unele dintre singurele din România în care s-au mai păstrat picturi cu chipurile foştilor regi regi ai României, asta pentru că în perioada comunistă s-a dat un ordin ca toate portretele de acest fel să fie şterse. Localnicii din comuna gorjeană, adepţi ai monarhiei, au găsit o modalitate ca picturile să fie păstrate.

Cele două biserici au fost ctitorite în perioada de domnie a regelui Ferdinand I şi era o obişnuinţă a vremii ca chipul acestuia să fie reprezentat în bisericile care se ridicau în perioada respectivă.

Chipul regelui Ferdinand I, ascuns sub tabloul cu Patriarhul Teoctist

Biserica din Leleşti cu hramul „Naşterea Maicii Domnului“ a fost ridicată în anul 1920. Părintele paroh Ioan Dănău a preluat în anul 1988 bisericile din Leleşti. El spune că nu a ştiut de existenţa chipului regal, care, în biserica din satul Leleşti, a fost acoperit cu un tablou al Patriarhului din vremea aceea:

„În anul 1988 m-am transferat de la Parohia „Sfântul Dumitru“ Vărsături la Parohia Leleşti, iar peste pictura regelui Ferdinand I a fost pus de către fostul epitrop, Ion Popeangă, zis Nono, tabloul Prefericitului Patriarh de pe vremea aceea, Teoctist. Înainte de 1989 a existat o dispoziţie ca să fie acoperite toate picturile cu regii României cu un strat de vopsea. Totuşi, leleşteni au găsit de cuviinţă să fie acoperit cu portretul Preafericitului Patriarh şi nu l-au şters. Au preferat să-l ascundă, deşi puteau fi pedepsiţi aspur, Când am luat în primire, în vara anului 1988, nu am ştiut nici eu ce este sub tabloul Patriarhului Româniie. După Revoluţie, epitropul Nono Popeangă a mutat în altă parte tabloul Părintelui Teoctist şi a apărut chipul regelui într-o stare teribil de bună. Cred că este unicat sau printre puţinele biserici din ţară în care se mai păstrează portretul regelui Ferdinand. Oamenii din Leleşti au fost mereu foarte uniţi, gospodari de elită şi nimeni nu a spus nimic. Oamenii din Leleşti au apreciat dintotdeauna conducerea monarhică a României“.

Portretul regelui acoperit cu vopsea

Portretul regelui Ferdinand I există şi în biserica din satul Ursăţei, dar aici a fost acoperit cu un strat subţire de vopsea. Biserica din satul Ursăţei, cu hramul „Sfântul Ioan Gură de Aur“, a fost resfinţită în anul 1926.

„Înainte de Revoluţie a fost păstrat cu un strat de bopsea galbenă, iar, ulterior, un fiu al satului Ursăţei, Constantin Pârvulescu, care a fost contabil şef, l-a rugat pe un zugrav, Lucă Pârvulescusă, să înlăture stratul de vopsea. Pictura s-a păstrat în stare foarte bună. Conform ordinelor din perioada comunistă, chipul regelui a trebuit ascuns într-un fel. Vopsea a fost aplicată peste portretul regelui într-un mod superficial, fără a-l distruge“,

a mai spus părintele Dănău.

„Era un ocru galben“

Ilie Pârvulescu are vârsta de 76 de ani şi este cel care eliminat stratul de vopsea şi a scos la lumină chipul regelui Ferdinand I.14:36 Era acoperit cu vopsea galbenă peste portretul lui Ferdinand I. Era un ocru galben. Nu s-a dat cu o vopsea puternică ce putea distruge, ci s-a folosit o vopsea mai proastă. Am spălat foarte uşor cu diluant şi cu o cârpă. S-a păstrast foarte bine. Portretul regelui a fost pictat pentru că monarhia era la putere. Oamenii păstrează un respect deosebit monarhiei“ 16:04