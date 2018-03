FOTO Afacerea cu găinaţ produs de găini pitice tibetane. Cât câştigă o româncă din excrementul considerat un fertilizator de top

Alina Puncioiu (34 de ani) a constatat că găinaţul este un foarte bun fertilizator: „Am pus pe un teren arid din curtea casei şi a început să fie readus la viaţă. Am folosit şi în grădină, iar legumele sunt mai mari şi frumoase“.

Aceasta are numeroase comenzi pentru vânzarea găinaţului provenit de la găinile sale. Acesta este uscat după care este vândut la sac. Un kilogram de găinaţ este vândut cu 10 lei.

„Am o cerere de la cineva din Bucureşti. O să-i furnizez prin curierat o cantitate de 20 de kilograme. Am vândut şi unui gorjean care are o plantaţie de mure. În cele trei luni de iarnă, cantitatea de găinaţ de la păsări a fost de 50 de kilograme“,

a spus Alina Puncioiu. Aceasta vrea să ajungă la un număr de 5.000 de găini.

Alina Puncioiu ne povesteşte că ideea de valorifica găinaţul de la păsările sale ca fertilizator i-a fost dată de către proprietarul unei plantaţii de goji care a venit să achiziţioneze o pereche de păsări: „M-a contactat şi mi-a spus că are nevoie de o pereche de păsări pentru a le înmulţi şi, de asemenea, pentru a folosi găinaţul la plantaţia de goji pe care o deţine. El mi-a spus că a fost în Asia şi că acolo se foloseşte foarte mult găinaţul de la aceste păsări pentru plantaţiile de goji“.

Rasa de găini care este deţinută de tânăra din judeţul Gorj nu este omologată. Ea spune că este o pasiune pe care încearcă s-o transforme într-o afacere. Totul a început în urmă cu şapte ani, când a primit cadou o pereche din această rasă, după care a urmat un curs organizat Camera de Comerţ şi Industrie Gorj, unde proiectul ei a primit un mic sprijin financiar, fiind declarat câştigător:



„Totul a început în urmă cu şapte ani, de la o pereche pe care am primit-o cadou. A fost o plăcere. Sunt foarte dificil de crescut. În urma cursurilor de calificare care s-au desfăşurat în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Gorj, m-am gândit să demarez o mică afacere care să-mi aducă şi un anumit profit, având în vedere că deţin o suprafaţă de teren de două hectare. M-am gândit să mă orientez către creşterea acestei rase de găini, care este deosebit de frumoasă, dar care are o carne foarte sănătoasă şi cu ouă la fel de bune pentru organismul uman. Am găsit această rasă de găini mici, de origine asiatică, pentru că nu sunt încă omologate în România. Carnea este recomandată pentru persoanele care suferă de diferite afecţiuni, cum ar fi diabet sau obezitate. Îmi este drag să mă ocup de ele“.