Firma unui afacerist care a fost anchetat de procurorii DNA va executa lucrările de extindere a Tribunalului Gorj

Victor Mihalachi, asociat şi administrator al firmei „Victor Construct“, este un om de afaceri controversat, care este considerat sponsorul partidelor politice. Conform presei locale, în toamna anului 2015, procurorii DNA au demarat o anchetă în privinţa fostului preşedinte al Consiliul Judeţean Botoşani, Florin Ţurcanu, care era acuzat că e implicat în trucarea unor licitaţii din judeţ în urma cărora ar fi obţinut foloase de bani ilicite. În acest fel, oamenii legii au ajuns şi la omul de afaceri Victor Mihalachi. Anchetatorii susţineau că acesta ar fi încheiat o înţelegere cu Florin Ţurcanu, pentru plata unui comision de 100.000 de lei, pentru derularea în condiţii bune a două contracte pe care firma „Victor Construct“ le avea de executat.

De asemenea, Florin Ţurcanu şi un alt fost preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj l-ar fi sprijinit pe Victor Mihalachi să obţină contracte de 26 milioane de euro din fondurile europene.

CNI a atribuit lucrarea firmei Victor Construct SRL

Procedura de atribuire a lucrării a fost organizată şi desfăşurată de CNI, care va asigura şi finanţarea necesară. Societatea „Victor Construct“ a trimis Tribunalului Gorj o adresă prin care făcea anunţat că are calitatea de antreprenor al lucrării.





„Procedura de atribuire a lucrărilor ce vizează contractul «Extinderea Tribunalului Gorj» a fost organizată, desfăşurată şi finalizată de Compania Naţională de Investiţii S.A. La sediul instanţei a fost înregistrată la data de 27.12.2016 adresa emisă de societatea Victor Construct SRL, cu sediul în localitatea Botoşani, prin care aduce la cunoştinţă faptul că asocierea dintre societatea Victor Construct SRL şi societatea Nord Proiect S.A. este cea care are calitatea de antreprenor în cadrul contractului de proiectare şi execuţie «Extinderea Tribunalului Gorj». Societatea mai sus-amintită a comunicat, de asemenea, intenţia de a demara lucrările de proiectare fără a indica, în concret, data la care intenţionează să înceapă sau să finalizeze aceste lucrări“,

a precizat Cristina Celea, purtător de cuvânt al Tribunalului Gorj.

Extinderea sediului, o necesitate

Spaţiul existent este total insuficient pentru desfăşurarea activităţii în condiţii normale: „În primul rând este nevoie de spaţiu pentru activităţile desfăşurate cu publicul, cum ar fi, de exemplu, locul unde se pun la dispoziţie dosarele, se depun înscrisuri sau se comunică xerox-copii sau alte informaţii. Spaţiile respective sunt destul de improprii. De asemenea, Serviciul de Probaţiune are un spaţiu total impropriu în Tribunal şi are nevoie de un spaţiu adecvat pentru că are multe persoane în supraveghere sau se află în perioada suspendării executării pedepsei preventive. Pentru litigiile cu minori este nevoie de un spaţiu corespunzător, pentru că în asemenea cazuri şedinţele de judecată nu sunt publice şi trebuie să se desfăşoare în condiţii speciale. Avem probleme cu păstrarea dosarelor care sunt în curs de soluţionare, pentru că nu sunt condiţii de depozitare a acestora. Spaţiul este insuficient atât pentru a asigura o depozitare corespunzătoare, dar şi pentru a lucra eficient cu ele“, a mai precizat Cristina Celea.