„Domnişoara Pogany“ a lui Brâncuşi, realizată dintr-o cărămidă de tip BCA, cu ajutorul unei linguri şi a două cuţite

Corneliu Negreanu suferă de o problemă neurologică, în urma unui accident suferit în tinereţe. El frecventează zilnic Centrul „Chrtistian“ din Târgu Jiu, destinat persoanele cu handicap. El a dus cărămida la centru şi a început s-o cioplească cu ajutorul unei linguri şi a două cuţite. „Este făcută dintr-o cărămidă tip BCA care este folosită în construcţii. Am găsit cărămida pe stradă. Am cioplit cărămida cu două cuţite şi cu o lingură“, ne explică Corneliu.

A lucrat aproximativ două săptămâni, iar, la final, i-a aplicat un strat, pentru a acoperi orificiile.

„Am lucrat în jur de două săptămâni la «Domnişoara Pogany». I-am dat o patină din lapte de ipsos, pentru a acoperi orificiile, deoarece avea multe porozităţi“,

ne mai explică autorul Domnişoarei Pogany din cărămidă BCA.

A realizat diferite lucrări pentru Centrul „Christian“

Corneliu Negreanu a realizat mai multe lucrări pe care le-a donat Centrului, acestea fiind expuse în cadrul unităţii. Pe lângă picturi, acesta a mai realizat lucrări de traforaj, pirogravură şi chiar sculptură: „Aici fac diferite lucrări, de la pirogravură şi traforaj şi până la picturi. Am început cu traforajul şi apoi am început să şi pictez“.

Corneliu Negreanu şi-a redescoperit pasiunea pentru pictură şi, mai nou, pentru sculptură. El a urmat, în timpul liceului, cursurile de pictură şi de teatru ale Şcolii Populare de Artă. „În paralel cu liceul am urmat cursurile Şcolii Populare de Artă, la pictură şi teatru“, ne spune bărbatul.

A căzut pe treptele unui magazin

Corneliu Negreanu a suferit un accident nefericit în tinereţe. Visa atunci să devină actor şi chiar voia să suţină admitere, dar visul i s-a spulberat. „Accidentul a avut loc imediat după ce am terminat liceul, am căzut pe treptele Magazinului Parângu şi m-am lovit la cap. Am intrat în comă şi mi s-a format un cheag de sânge la cap. Am avut noroc cu tata că lucra la Ambulanţă şi am fost dus la Spitalul nr. 9 din Bucureşti, unde mi-a fost scos cheagul de sânge. Am rămas cu probleme neurologice”, ne povesteşte Corneliu Negreanu.