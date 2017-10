Afacerea „Grădiniţa“ sau cum a plătit Primăria Târgu Jiu o chirie cumulată de două-trei ori mai mare decât preţul unei construcţii noi

Clădirea pentru care Primăria Târgu Jiu plăteşte şi în prezent un preţ exorbitant, potrivit analizei unui agent imobiliar, nu se află în zona centrală a oraşului. Grădiniţa nr. 10. din Târgu Jiu se află pe strada A. I. Cuza, în apropiere de Piaţa 9 Mai. Clădirea are nevoie de reparaţii la faţadă, fiind construită în urmă cu 45 de ani. Imobilul se află în proprietatea Cooperativei „Jiul“, în fruntea căreia se află Liviu Câlniceanu, fost liberal şi candidat la Primăria Târgu Jiu în anul 2004, în prezent membru PSD.

Din anul 2007 şi până în prezent, Primăria Târgu Jiu a plătit o chirie de aproape o jumătate de milion de euro, bani cu care s-ar fi putut construi chiar două sau trei grădiniţe de acest fel. Contractul a fost reînnoit în urmă cu puţin timp de Consiliul Local Târgu Jiu, iar valoarea lunară a chiriei este aproape 17.000 de lei în fiecare lună.

Contractul cu Primăria Târgu Jiu, o adevărată lovitură

Liviu Câlniceanu, preşedintele Cooperativei Meşteşugăreşti „Jiul“,ne spune că clădirea a fost construită în anul 1974 cu destinaţia de grădiniţă de către Cooperativa meşteşugărească „Jiul“, pentru copiii membrilor cooperatori: „În anul 1997, la solicitarea Inspectoratului Şcolar Gorj, clădirea a fost închiriată pentru grădiniţa nr. 9 care aparţinea de Ministerul Învăţământului. Valoarea chiriei a fost de 4.800 de lei pentru 394 de metri pătraţi. Nu era toată clădirea ocupată de grădiniţă. Acolo se aflau şi birourile noastre“.

În anul 2007, când patrimoniul unităţilor de învăţământ a trecut în administrarea primăriilor, Cooperativa „Jiul“ a dat lovitura: a încheiat un contract de închiriere cu Primăria Târgu Jiu pentru clădirea cu o suprafaţă de 579 metri pătraţi la un preţ de şapte euro/metru pătrat, ceea ce însemna o chirie lunară de peste 4.000 de euro. Contractul a fost modificat în anul 2009, când chiria a mai scăzut puţin, la 6,5 euro pe metru pătrat. Contractul a fost valabil până în acest an când a fost prelungit în luna august de către Consiliul Local Târgu Jiu. Preţul chiriei a rămas neschimbat, dar s-a modificat suprafaţa, care s-a redus cu 12 metri pătraţi. „Este vorba de un spaţiu de depozitare pe care grădiniţa nu-l mai folosea de câţiva ani“, explică Liviu Câlniceanu.

Acesta susţine că preţul plătit de Primăria Târgu Jiu este cel corect pentru că grădiniţa a fost pusă la dispoziţia Primăriei Târgu Jiu: „Am pus la dispoziţie grădiniţa cu toate dotările: mobilier, bucătărie dotată corespunzător, spălătorie cu maşini de spălat şi uscătorie. Toată grădiniţa a fost predată la cheie. Grădiniţa nu este a lui Câlniceanu, ci a membrilor cooperatori. Nu am primit eu banii, ci Cooperativa. Eu am un salariu de 2.700 de lei. Am primit pentru anul 2015 dividende de 5.000 de lei“.

Propunere de vânzare

Liviu Câlniceanu susţine că din 2007 a făcut propuneri privind vânzarea cădirii către Primăriei Târgu Jiu, dar nu a primit vreun răspuns favorabil: „Le-am propus să facă o evaluare a grădiniţei ca să o cumpere, dar cei de la primărie nu au dat vreun răspuns“.

Cooperativa „Jiul“ mai are şase salariaţi. Veniturile sunt realizate în principal din chiriile percepute pentru sediul grădiniţei şi pentru câteva spaţii comerciale aflate într-o clădire construită în faţa grădinţei. „O mare parte din banii pe care îi încasăm merg tot la stat, în sensul că achităm impozite şi taxe pe salariu de 6.000-7.000 de lei pe lună, plus impozit pe clădire şi terenuri de peste 13.600 de lei. Clădirea are o suprafaţă totală de peste 700 metri pătraţi, dar se percepe chiria pentru suprafaţa utilă“.

„Chiria nu se stabileşte la metru pătrat, ci pe întreaga clădire “

Ionuţ Giubalcă, de la Agenţia Imobiliară Oryon, spune că preţul chiriei pentru clădirea în care funcţionează grădiniţa este foarte mare în raport cu activitatea care se desfăşoară acolo şi la care se pretează, dar şi în funcţie de zonă: „Preţul este imens ţinând cont că nu este un spaţiu comercial şi cu vad. Sunt retaileri internaţionali care caută zone comerciale cu trafic pietonal intens care nu plătesc mai mult de opt euro /m.p. Sunt spaţii pentru birouri în zona centrală cu aproximativ 5 Euro /m.p. Pentru acest gen de clădiri cu o suprafaţă mare, calculul nu se face de obicei la metru pătrat, ci se stabileşte pe întreaga clădire.

De exemplu, pe un site de anunţuri, o casă de 300 metri pătraţi se închiriază cu suma de 900 de euro, adică o chirie de doar 3 euro/metru pătrat.

Contravaloarea chiriei=două-trei grădiniţe

Primăria Târgu Jiu ar fi putut să construiască încă două sau chiar trei clădiri de aceeaşi suprafaţă cu banii daţi Cooperativei „Jiul“. Ciprian Ecobici conduce o firmă de construcţii în Craiova. El ne spune că preţul cu care lucrează este 145 Euro plus TVA pentru un metru pătrat construit. Acest lucru înseamnă că o clădire de 500 de metri pătraţi poate fi construită cu aproximativ 100.000 de euro.

Ce spune Primăria Târgu Jiu

Ana Maria Ianc, purtător de cuvânt al Primăriei Târgu Jiu, ne spune cum s-a stabilit chiria pentru clădirea grădiniţei: „A existat un termen de protecţie de 5 ani în care nivelul chiriei se calcula în baza unei Hotărâri de Guvern. După expirarea termenului legal de 5 ani, preţul chiriei a fost negociat cu proprietarul, de către o comisie stabilită de Consiliul Local. Proprietarul a solicitat o chirie de 15 lei/mp la teren şi 30 de lei/mp la construcţie. În urma celor trei runde de negocieri s-a ajuns la un preţ al chiriei de 29,5 lei / mp la construcţie şi 5 lei/ mp la teren. Valoarea totala a chiriei pe lună în acest moment este de 11,990 lei“. Asta în ciuda faptului că în contractul încheiat de curând se precizează o valoarea a chiriei de 6,5 Euro/m.p.