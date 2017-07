A promovat Bacul după ce nota la matematică a fost majorată cu aproape patru puncte după contestaţie, de la 2,95 la 7,60

Ionel spune căa avut un şoc atunci când şi-a văzut nota la Matematică. El ştia că rezolvase o mare parte din cerinţele lucrări şi nu îşi putea explica nota primită, 2,95. A depus contestaţie, iar rezultatul a fost spectaculos. „Am avut un şoc când am văzut că am primit o notă aşa de mică. Am scris şapte pagini. Iniţial, la matematică am obţinut nota 2,95 ar, după contestaţii am obţinut nota 7,60“,