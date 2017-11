Târgovişteanul care ar putea schimba suveranitatea naţională asupra familiei, în România. Ce putere are asupra ţării noastre o decizie a Curţii de Justiţie a UE

Luxemburg, 21.11.2017 – Adrian Coman, Clai Hamilton şi Asociaţia ACCEPT au fost audiaţi de Marea Cameră a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru stabilirea definiţiei termenului „soţi” în legislaţia europeană privind libera circulaţie pe teritoriul UE.

Pe 21 noiembrie, cea mai înaltă instanţă a UE (Curtea de Justiţie a UE - CJUE) a avut o înfăţişare în acest caz pentru a răspunde la întreabarea dacă noţiunea de soţi din legislaţia europeană cuprinde şi cuplurile de acelaşi sex.

Potrivit The New York Times , cazul are putea avea implicaţii majore pe cazuri similare la nivelul întregii Europe.„Este prima oară când Curtea Europeană de Justiţie a fost chemată să decidă dacă termenul «soţi» include şi formularea «soţi de acelaşi sex»”, a explicat pentru NYT Robert Wintemute, profesor de drepturile omului din cadrul London King’s College, potrivit Digi 24