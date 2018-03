Noi acuzaţii la adresa Poliţiei din Dâmboviţa: „Toţi oamenii de la Poliţie s-au pus pe criterii politice“

"La Titu se aplică legea celor fără de lege. E raiul infractorilor la Titu şi în zonele limitrofe. Să fie daţi afară din Poliţie cei care nu sunt demni şi să fie aduşi oameni pregătiţi. Toţi oamenii de la Titu s-au pus pe criterii politice. Care cum a venit la putere şi-a pus infractorii pe posturi. Fata mea ne-a ascuns multe, pentru că dacă ştiam prin ce trece luam măsuri eu şi nu se mai ajunge aici. Organele în drept nu au luat nicio măsură", spune Nicolae Marin, tatăl fetei de 25 care a fost înjunghiată de militar.

În urma neregulilor care au ieşit la iveală odată cu crima din salonul de înfrumuseţare, adjunctul Poliţiei Titu a demisionat din funcţie.

„Au existat în spaţiul public mai multe afirmaţii ale rudelor femeii ucise, în sensul că starea de tensiune şi ameninţările la care a fost supusă victima fuseseră aduse la cunoştinţa Poliţei din Titu, de mai multe ori, anterior omorului. Am cerut atunci să verific acele afirmaţii şi am cerut Direcţiei Control Intern din cadrul IGPR să facă o investigaţie în acest caz. Vă pot confirma că, în urma verificărilor făcute, s-au identificat posibile abateri disciplinare, motiv pentru care am înaintat materialul conducerii Ministerului Afacerilor Interne şi am propus cercetarea prealabilă a inspectorului şef al IPJ Dâmboviţa, pentru că această funcţie intră în competenţa de numire a ministrului“, a precizat Ioniţă.

Alexandra Marin, 25 de ani, a fost înjunghiată violent la 23 ianuarie, într-un coafor din Titu, iar familia sau, cât şi fosta soţie a militarului au declarat că Poliţia a fost sesizată în repetate rânduri de comportamentul violent al subofiţerului, inclusiv prin 112, însă nu s-a luat nicio măsură.

"Mulţumesc poliţiştilor de la Bucureşti "

"Ne-au chemat la IPJ Dâmboviţa şi am dat declaraţii despre ce s-a întâmplat, de fapt, şi pentru care nu s-au luat măsuri. Am vorbit despre toate plângerile făcute, despre apelurile la 112, despre faptul că jandarmii l-au prins şi l-au dus la Poliţie şi Poliţia din Titu nu a luat măsuri. Lucrurile par că încep să se mişte şi iase la iveală faptul că Poliţia nu a luat niciun fel de măsuri. Mulţumesc poliţiştilor de la Bucureşti că ei poartă haina statului cum trebuie, nu ca cei de la Titu. Măcar acum să se facă dreptate. Să se ia în considerare orice plângere făcute de femei, nu să fie bătute pe umăr şi trimise acasă. S-a spălat o mână pe alta la Titu. Au oameni care au ştiut ce să facă", spune Cornelia Marin, mama fetei ucice se subofiţer.