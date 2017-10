FOTO VIDEO Nebunia dovlecilor: au luat fonduri europene pentru agricultură şi acum stau cu munţi de produse pe marginea drumului. „O să-i dăm la porci“

Cultura dovleacului comestibil, a dovleacului plăcintar, este o afacere spre care se îndreaptă acei fermieri care deja lucrează suprafeţe agricole şi îşi doresc să aibă recolte care se valorifică până toamna târziu.

Cei mai mulţi dintre cei care cultivă bostani de plăcinte încep cu parcele mai mici şi se extind pe măsură ce îşi formează o clientelă şi cererea le creşte, potrivit agrointel.ro. O mare importanţă o au soiurile de dovleac pe care le aleg, cel mai uşor de comercializat fiind dovleacul plăcintar, urmat aproape de dovleacii de tip american, căutaţi pentru petrecerile de la finele lunii octombrie, de Halloween.



Cei mai mulţi nu recunosc faptul că au luat fonduri europene pentru a planta dovleci.

"I-aş da cu 20-30 de bani kilogramul"

"Degeaba avem producţie dacă nu face nimeni marketing cu noi, nu ne ajută nimeni. Ce mai vindem, mai dăm la poartă, la stradă. Eu nu am făcut proiect european. Să mă bag scalvi la ei? Am muncit pentru ei. Nici nu ştiu ce voi scoate anul acesta, pentru că i-aş da cu 20-30 de bani kilogramul. Am pus dovleci pe o jumătate de hectar. Anul acesta nu merge nimic. Anul trecut i-am dat la supermarket, dar anul acesta nimic. Nu s-a interesat nimeni de ei. Dovlecii sunt buni pentru copt, pentru prăjituri, pentru Halloween. Dacă nu îi vând, îi arunc la gârlă", spune Ion Pătraşcu.





În lipsa marilor clienţi, agricultorii spun că vor da dovlecii la porci sau capre.

"Marfa este extrem de ieftină anul acesta. O să îi dăm la animale să îi mănânce, la porci, la capre. S-au cultivat foarte mulţi dovleci. Toată lumea a pus, pentru că s-au făcut proiecte multe şi omul a trebuit să pună ce scria în proiect. Eu nu am pus pentru că nu am pământ mult. Proiectele sunt rentabile, dacă stăm să ne gândim că primeşti 40.000 de euro. Trebuie să ai două hectare de teren, minim. Eu pe o jumătate de hectar am produs 40 de tone. Tot satul are dovleci", spune domnul Mihai.

Dovlecii de Haloween se vând cu 70-80 de bani kilogramul, iar dovleceii de ornament se vând cu 2-3 lei bucata.