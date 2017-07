FOTO Primarul care acuză o ţeapă masivă cu plantaţiile de arbori Paulownia. „Am ales să investesc pentru că s-a făcut foarte multă publicitate“

Marian Ţachianu, agricultor din Dâmboviţa, spune că Paulownia este o mare ţeapă, în opinia sa, pentru că i s-a deteriorat 90% din plantaţie. În 2014 a acoperit cu Paulownia o suprafaţă de 8 hectare. Cheltuiala s-a ridicat la peste 30.000 de euro.









“M-am apucat de această afacere în 2014, în primăvară. Am ales Paulownia pentru că i s-a făcut foarte multă publicitate în media. În opinia mea, este o afacere păguboasă pentru că am cheltuit destul de mulţi bani pentru această plantaţie de 8 hectare. Acum sunt hotărât să o desfiinţez, pentru că s-a uscat. Mi-am asumat un risc pentru că niciunul dintre cei care pretindeau că sunt specialişti în Paulownia şi vindeau răsaduri în România nu au putut să îmi arate o plantaţie în România care să fi ajuns la maturitate, de 4-5 ani de zile. Am presupus că este o afacere nouă şi mi-am asumat riscurile. Eu nu am sperat că va ajunge la maturitate după 5 ani, ci după 7-8 ani. Cam după această perioadă mă gândeam eu că voi începe exploatarea, voi face cherestea. Cherestea care se zvonea că se vinde cu 800 de euro metrul cub. Eu mi-am luat în calcul de 200 de euro la mc şi tot ar fi fost rentabil”, spune Ţachianu, care este şi primar al comunei dâmboviţene Braniştea.

În 2014 un răsad de Paulownia se vindea cu 4,5 euro, iar pe fiecare hectar a plantat aproximativ 800 de plante.





Investiţia s-a ridicat la peste 30.000 de euro, cu tot cu sistemul de irigare. “Am nişte beţe pe plantaţie, nişte araci. Pe lângă asta mai investesc şi în defrişare, să îi tai, să adunăm rădăcinile care sunt destul de serioase acum. Pe acest teren, proprietate personală am avut culturi de câmp înainte, floarea soarelui, grâu, lucernă etc. După ce scap de Paulownia mă gândesc la ceva autohton. Vreau să pun măr, cireş, pruni etc. Orice, dar din România”, adaugă acesta.

Agricultorul spune că plantaţia de Paulownia a fost îngrijită ca la carte, având inclusiv instalaţie de picurare.

“Doi ani de zile a mers foarte bine această plantaţie, pentru că a şi fost foarte bine întreţinută, dar acum o să curăţ total terenul pentru că aproximativ 60% dintre plante au dispărut. Se pare că din cauza frigului s-a deteriorat planta pentru că este o plantă care nu rezistă la temperaturi joase, aşa cum spun ei. Nu s-a aclimatizat această plantă în România. Este o mare ţeapă şi chiar aş vrea să fiu contrazis dacă cineva poate. Sper să nu mai ia şi alţii asemenea plasă, să îşi facă bine calculele. Am început defrişarea, dar o să las câteva plante mai dezvoltate să crească până la 10 ani dacă vor ajunge la maturitate. Suntem în anul patru de plantaţie şi cred că cea mai dezvoltată plantă are undeva la 15 centimetri la bază diametru şi o înălţime de 3-4 metri”, mai spune acesta.

Ce spun specialiştii care comercializează Paulownia. Cum trebuie îngrijită planta

Patronul uneia dintre cele mai mari firme din România care se ocupă cu producerea şi comercializarea răsadurilor de Paulownia, cu sediul în Bistriţa - Paulownia Online SRL – spune că această cultură este una de succes dacă este îngrijită cum trebuie.





“Eu am peste 4.000 de hectare de Paulownia plantate în ţară şi străinătate. Într-adevăr, 50% dintre culturi sunt groaznice pentru că mulţi nu o interpretează ca şi o cultură. Una e să o plantezi ca pe salcâm şi alta e să îngrijim bine ca pe orice plantă. Am în portofoliu plantaţii de 8 metri la trei ani şi 80 de centimetri grosime. Mă rog eu de client ca să mi-o dea ca să o valorific şi nu vrea. Avem plantaţii foarte bune la Craiova, la Ianca lângă Brăila, la Timişoara. Atunci când oameni au grijă de plantaţii aşa cum le spunem noi le merge bine. Altfel nu creşte planta, pentru că în primul an îşi ia din sol tot ce găseşte şi apoi trebuie ajutată plantaţia. De asemenea, terenul trebuie afânat, aerisit la rădăcină, nisipos. Aici e toată povestea. Cine o îngrijeşte o are, cine nu”, a declarat pentru “Adevărul”, Paul Basoc, adminstratorul Paulownia Online SRL. (FOTO sus).

În opinia lui Basoc, nu contează soiul de Paulownia, dacă ai grijă de el. “Eu acum mă duc la un client care se vaită că nu îi merge cultura pentru că are 30 de centimetri înălţime în primul an, deşi ar trebui să aibă patru metri”, mai spune Paul Basoc, care dezvăluie că primele producţii de Paulownia din ţară au început să fie valorificare la Arad, Craiova şi Timiş.“Noi oferim 100 de euro mc, dar îl vindem la export cu 120 de euro mc”

Despre Paulownia

Paulownia este un gen de 6 – 17 specii de plante din familia monogenerică Paulowniaceae, înrudită şi uneori inclusă în familia Scrophulariaceae. Este nativă în China, Laos şi Vietnam şi foarte cultivată în alte părţi din Asia de Est, mai ales în Japonia şi Coreea. Sunt pomi ce îşi pierd frunzele toamna, cu o înălţime de 12–15 m, cu frunze mari sub formă de inimă, cu diametrul de 15–40 cm, frunze ce sunt aranjate în perechi opuse pe creangă.

Florile sunt produse primăvara devreme în buchete lungi de 10–30 cm, cu o corola tubular violetă ce seamănă cu floarea de degeţel roşu. Fructul este o capsulă uscată, ce conţine mii de seminţe foarte mici.

Genul, numit iniţial pavlovnia dar care acum este scris paulownia, a fost numit în onoarea reginei Anna Pavlovna a Olandei (1795–1865), fiica ţarului Pavel I al Rusiei. Din acelasi motiv mai este numit şi ”arborele prinţesei”. Paulownia fortunei este un arbore cu o creştere foarte rapidă, fiind cultivat comercial pentru producţia de cherestea de esenţă tare.

În România merg cel mai bine speciile Paulownia tomentosa, Paulownia Shang tong şi Paulownia elongata, Paulownia arctic, Paulownia fortunei.

Este popular în China pentru reîmpăduriri, plantarea pe marginea drumului şi ca arbore ornamental. Lemnul de Paulownia este rezistent la putrezire şi are un punct de aprindere foarte înalt.