Elevi eliminaţi la BAC. Viceprimarul din Titu sare în ajutorul Mariei. "Suntem alături de tine un întreg oraş"

Ana Maria Ioniţă ar fi vrut să dea admitere la ASE, însă s-a trezit eliminată pe motiv că lucrarea ei a fost completată cu două tipuri de scris.

“La Română a luat 7,75, iar la Geografie 9,5, iar la Istorie am fost eliminată din examen pentru că pe lucrarea mea s-ar fi identificat două tipuri de scris, ceea ce nu este adevărat. Posibil să fie aşa, deoarece banca mea a avut rizuri. Am realizat că scriu foarte urât pe acea bancă şi am pus ciorna sub lucrare, am scris două pagini şi după aceea, din cauza emoţiilor, am uitat total de ciornă şi am scris pe bancă direct şi automat că mi s-a schimbat scrisul. Eram chiar foarte încântată că am făcut bine la examen. Cei de la inspectorat mi-au spus că e posibil să se fi întâmplat ceva cu lucrarea mea pe drum, ceea ce nu este adevărat. Eu fac parte dintr-o familie modestă, părinţii mei nu au locuri de muncă. Tot ce ştiu este că sunt nevinovată şi vreau să îmi găsesc dreptatea”, spune Maria

Eleva a terminat clasa a XII-a cu media 9,87. “La celelalte discipline am luat note şi nu mi se pare normal să fiu eliminată la Istorie. Când am văzut rezultatul pe internet am leşinat. M-au scos părinţii afară, mi-au dat apă ca să îmi revin. O să-i dau în judecată pentru că nu e corect. Sunt nevinovată. O să pierd şi admiterea. Mai am la dispoziţie doar două săptămâni. Camera a fost în faţa mea, nu am mişcat. S-a verificat ulterior”, adaugă eleva.

“Dacă suntem vinovaţi, să mergem la puşcărie”

Tatăl fetei este gata de grevă în faţa Parlamentului şi chiar de puşcărie dacă se va dovedi că fata ei a greşit cu ceva.

“Am primit vestea ca un trăznet. Mi se pare o mârşăvie fără margini. Doamnele care au corectat lucrarea nu ar trebui să facă parte din învăţământul românesc. Dacă li se părea ceva suspect trebuia să ia legătura cu ISJ, să se verifice camera. Eu le acuz de abuz în serviciu şi cer expertiză grafologică. Dacă suntem vinovaţi, să mergem la puşcărie. Dacă nu, să meargă doamnele care mi-au distrus copilul. Fac apel la domnul preşedinte Iohannis, care ştiu că a fost profesor, la ministrul Educaţiei, să vedem unde e greşeala. Pe camera din sală nu s-a înregistrat nimic în neregulă. Cei de la Bucureşti spun că lucrările s-au schimbat pe drum. Suntem de acord şi cu reexaminarea. Sunt gata de greva foamei în faţa Parlamentului României şi la domnul Iohannis, pentru că ştiu că e un domn corect”, spune Florin Ioniţă, tatăl fetei.