Adrian Ţuţuianu: „Funcţionari din rândul 2-3 pun talpă unor proiecte importante pentru comunităţile locale“

"În anul 2013 am preluat de la Miniterul de Interne o suprafaţă de teren de 26 ha. Am primit-o cu 3 condiţii: (1) să construim un centru pentru ISU – l-am construit; (2) să predăm 10 locuinţe Ministerului de Interne – le-am predat. Cea de-a treia condiţie este aceea de a realiza pe acest teren obiective de interes judeţean. Am obţinut finanţare pentru partea de infrastructură rutieră, canalizare, apă prin Ministerul Dezvoltării. Am pregătit un proiect european pentru fosta clădire – monument istoric, care a fost sediul UM. Am pregătit proiectul acesta pentru stadion şi este în licitaţie un sediu nou pentru registrul Auto Român. Deci, avem un PUZ foarte bine definit acolo", a spus Ţuţuianu.



Ţuţuianu le-a transmis premierului Viorica Dăncilă şi vicepremierului Paul Stănescu faptul că, la nivelul eşaloanelor 2 şi 3, funcţionari din Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Afacerilor Interne creează dificultăţi în circuitul de promovare a proiectului şi demarare a lucrărilor de construcţie.

"Am avut neplăcuta supriză ca, şi de la compartimentele de lucru din Ministerul Dezvoltării, şi de la Ministerul de Interne, să ni se spună că această construcţie a mall-ului, de exemplu, n-ar fi un obiectiv de interes judeţean. Eu cred că este unul extrem de important, în condiţiile în care încasăm de acolo taxe, impozite şi creăm peste 1.000 de locuri de muncă. Ca întotdeauna se tot găsesc funcţionari din rândul 2, din rândul 3 care pun talpă unor proiecte importante pentru comunităţile locale. Iată că aici nu cerem nimic, ci doar, pur şi simplu, să promovăm proiectul de hotărâre de guvern cu trecerea din domeniul public în domeniul privat", a mai spus Tutuianu.