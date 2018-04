Vănătoare de nesimţiţi cu recompensă. Cât plăteşte un primar pentru o poză cu cetăţeni care-şi aruncă gunoaiele aiurea

După câştigarea alegerilor 2016, primarul Vasile Vlăduţ Gherman a înfiinţat în comuna Slatina un serviciu de salubritate care ridică gunoiul de pe raza localităţii. Chiar dacă există acest serviciu, unii oameni continuă să-şi arunce deşeurile menajere pe unde apucă. Astfel, edilul din Slatina a venit cu o iniţiativă prin care le oferă cetăţenilor câte 50 de lei pentru fiecare poză în care sunt surprinse persoane care aruncă gunoiul aiurea.

„Conducerea comunei Slatina, prin primarul Vasile Vlăduţ Gherman, oferă câte 50 de lei celor care îi vor trimite fotografii cu persoanele care aruncă gunoaiele la întâmplare pe raza comunei Slatina. Acest lucru îl facem în încercarea de a stopa un fenomen ce nu ar trebui să mai aibă loc la un an de la deschiderea punctelor de depozitare a gunoaielor. Pentru o comună mai curată: Fiţi vigilenţi şi spor la bani”, este anunţul Primăriei din comuna Slatina.

Primarul Vasile Vlăduţ Gherman nu a primit deocamdat nicio fotografie cu persoane ce aruncă gunoaie la întâmplare, însă este mulţumit pentru că tot mai puţini cetăţeni aruncă gunoiul pe unde apucă de frică să nu fie fotografiaţi.

„Vreau să opresc aruncatul gunoiului la întâmplare. Am înţeles că am avut o perioadă unde nu am avut unde să-l ducem. Dar dacă tot ne-am străduit şi am găsit înţelegere de la cei de la Fălticeni care ni-l primesc, de ce oamenii să continue să facă ceea ce făceau şi înainte. Am considerat că mai ales copiii au acces la telefon, la internet şi nu le-ar strica un ban de buzunar în plus. Până în prezent nu am plătit pe nimeni pentru că nu mi-a adus poze. Totuşi, eu sunt încrezător în idee. Tentative de aruncare a gunoiului au mai fost, însă când au văzut că sunt pozaţi şi-au luat gunoaiele şi au plecat”, a declarat primarul Vasile Vlăduţ Gherman.

