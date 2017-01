Site-ul unei primării a fost spart de hackeri. Aceştia au postat un mesaj de susţinere a Islamului

Site-ul Primăriei din comuna suceveană Berchişeşti a fost atacat de hackeri. Începând cu dimineaţa zilei de astăzi, site-ul www.primariaberchisesti.ro nu mai funcţionează în locul informaţiilor de pe acesta fiind postat un mesaj despre Islam.

Hacker-ul „tacut3” a spart site-ul primăriei, postând mesajul: „sorry admin/ ISIS not Islam & Syiah not Islam/ Islam is peace – loving/ F*ck Israel – USA – Rusia – Iran – ISIS you are terrorist/ see you”.

Primăriţa din comuna Berchişeşti, VioletaŢăran, a fost atenţionată astăzi despre acest incident de către un cetăţean ce dorea să obţină unele informaţii pe site-ul primăriei.

„Am făcut plângere către Poliţie, nu am acces către site-ul primăriei, am discutat cu cei care administrează site-ul pentru a nu mai apărea acest mesaj până se clarifică problema, pentru a vedea ce s-a întâmplat. Am verificat şi noi pe la alte primării din judeţ, dar nu am descoperit alte astfel de cazuri”, a declarat primăriţa Violeta Ţăran.

Poliţiştii suceveni au demarat o anchetă pentru a descoperi cine se face vinovat de spargerea site-ului Primăriei din Berchişeşti.

