Fotografiile geniale ale unui sucevean au trimis România în National Geographic. „Cele mai frumose clipe sunt gratuite“

Rădăuţeanul Cătălin Urdoi a descoperit fotografia dintr-o joacă, cochetând cu o „săpunieră”, aşa cum îi place lui să numească prima cameră foto pe care a pus mâna. Era momentul în care a început să descopere frumuseţea florilor, prin prisma aparatului foto. În momentul respectiv nu a dat importanţă fotografiei, nu şi-a imaginat nici o secundă că mai târziu, urma să devină un stil de viaţă .

Într-o dimineaţă ploioasă de februarie, era la Roma. După ce şi-a băut cafeaua, instinctul şi dorinţa de a cunoaşte cât mai mult, l-a condus spre achiziţionarea primului aparat foto mai serios, un bridge. Nici în ziua de astăzi nu îşi poate explica cu exactitate ce l-a împins să facă acel pas, dar cert este că din acea dimineaţă a început povestea fotografiei în viaţa lui Cătălin Urdoi.

„Am început să deprind tainele <<picturii cu lumină>>, aşa cum îmi place mie să numesc arta fotografică. Recunosc, am fost un auto – didact încăpăţânat, încăpăţânare constructivă, care m-a acaparat în totalitate. Am învăţat treptat să dau mai multă atenţie detaliilor, cromaticii care ne înconjoară şi în general aspectelor pe care nu reuşim să le surprindem în viaţa de zi cu zi. Pe măsură ce pofta de a surprinde frânturi de viaţă se intensifică, am făcut primul upgrade considerabil, achiziţionându-mi astfel primul DSLR”, a povestit Cătălin Urdoi.

Acesta îşi aminteşte cu bucurie emoţiile pe care le-a trăit când a ţinut în mâini acel aparat foto. Primul său DSLR a fost un Canon 100D. Pentru fotograful rădăuţean a fost o trecere bruscă, renunţând la bridge după 2 – 3 luni de la achiziţionare, acestă schimbare deschizându-i noi posibilităţi în fotografie.

„Am început să îmi dedic din ce în ce mai mult timp pentru fotografie, înţelegând totodată că am acces la o altă lume. O lume frumoasă, o lume colorată, o lume pe care am puterea de a o crea eu prin intermediul aparatului foto. Am reuşit să iau un altfel de contact cu natura, cu mediul înconjurător, am început să înţeleg unde zace frumuseţea unui răsărit şi unde începea povestea unui apus, fără a mă întreba de ce se întâmplă. Am învăţat că natura oferă atunci când noi reuşim să acceptăm. Am conştientizat că cele mai faine şi mai frumoase clipe sunt gratuite, la îndemâna oricui, atât timp cât ne acordăm şansa de a gusta din ele”, a mai arătat Cătălin.

„Avem o ţară minunată, suntem un popor de oameni frumoşi cu atât de multe obiceiuri”

Acesta a ţinut să precizeze că fotografia l-a ajutat să se descopere pe el însuşi, l-a ajutat să se bucure de tot ce oferă viaţa, să preţuiască şi să nu deranjeze ordinea firească a naturii. Cătălin s-a reîndrăgostit de România prin prisma fotografiei, luând contact astfel cu o altă ţară, faţă de România pe care o asimilase până atunci.

„Un rol important l-a avut mentorul meu, fotograful satului românesc, Sorin Onişor, care m-a ghidat ca un adevărat părinte spiritual, insuflându-mi o dorinţă de necontrolat spre fotografie. Treptat am înţeles că nişa fotografică care mi se potriveşte este peisagistica şi documentarea satului românesc, ambele cu o încărcătură spirituală foarte puternică. Avem o ţară minunată, suntem un popor de oameni frumoşi cu atât de multe obiceiuri, cu atât de multe tradiţii, trăsături pe care trebuie să le evidenţiem, să le documentăm şi să le promovăm prin fotografie”, a explicat Cătălin Urdoi.

Fotografie realizată de Cătălin Urdoi. FOTO Cătălin Urdoi

Acesta a început să colinde ţara întreagă, să suprindă fotografii care mai de care mai deosebite. Dincolo de calitatea tehnică a unei fotografii - compoziţie, cromatică – Cătălin încercă să implice un element cheie, emoţia. El consideră că un cadru care stârneşte emoţie, este un cadru reuşit.

„Mereu am spus şi mereu voi spune: când privitorul se regăşeşte în fotografia mea, aceasta a ajuns acasă. Dincolo de echipamentul folosit, contează omul din spatele acestuia. Fotografia este o stare de spirit, resimţită în fiecare cadru”, a precizat Cătălin Urdoi.

Fotografiile sale au apărut în ediţia printată a anuarului „Getting Your Shot” al platformei National Geographic

În momentul de faţă el deţine un Canon 6D, full frame, de care este foarte ataşat şi care îi este foarte drag. Acesta îşi promovează ţara ori de câte ori are ocazia, mai ale Bucovina, pentru că acolo se simte acasă.

„Am avut placuta surpriză ca postând pe diferite platforme foto, fotografiile să îmi fie premiate. Poate cele mai frumoase reuşite au fost la National Geographic, unde am avut câteva premii importante, culminând cu un cadru care a apărut în ediţia printată a anuarului <<Getting Your Shot>>. Cu exceptia platformei National Geographic, nu am prea participat la concursuri, pentru că sunt în momentul în care adun material fotografic”, a mai spus Cătălin Urdoi.

Fotografia publicată de National Geographic. FOTO Cătălin Urdoi

Acesta consideră că cel mai minunat premiu este că acela că şi-a găsit pacea şi liniştea în fotografie, bucuria de a surprinde şi de a dărui ce e frumos. Proiecte are mai multe, dar cel mai drag îi este să motivez lumea spre fotografie, să încurajeze pe cel lângă el să îşi depăşească condiţia, să ia un aparat foto în mână şi să redescopere că lumea din jurul lui este minunată.

„Fotografia românească are un potenţial extraordinar şi sunt mândru că din ce în ce mai mulţi români se fac cunoscuţi pe plan mondial prin prisma fotografiei”, a concluzionat Cătălin Urdoi.

