Fostul manager al Spitalului Rădăuţi a dat în judecată Primăria pentru a patra oară în ultimii doi ani. Acesta a fost suspendat din funcţie de către primar

Dorin Tibeică, fostul manager al Spitalului „Sfinţii Doctori Cosma şi Damian” din Rădăuţi, pare să fi decis să-şi caute din nou dreptatea în instanţă, acesta aflându-se în litigiu cu Primăria municipiului Rădăuţi pentru a patra oară în ultimii doi ani.

Acesta a fost suspendat din funcţie, în cursul acestei luni, printr-o dispoziţie emisă de primarul municipiului Rădăuţi, Nistor Tătar. Edilul rădăuţean l-a demis pe managerul unităţii spitaliceşti din Rădăuţi la începutul lunii octombrie şi şi-a motivat decizia la acea dată prin „nerealizarea indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public din motive imputabile acestuia şi existenţa unei culpe grave”, motiv pentru care Dorin Tibeică a depus la Judecătoria Rădăuţi o plângere penală împotriva primarului Nistor Tătar, acuzându-l de abuz în serviciu.

Doar că, după ce instanţa a decis că Tibeică se poate întoarce pe postul de manager, Nistor Tătar l-a suspendat, în cursul acestei luni, numindu-l din nou la conducerea spitalului pe Traian Andronachi. Zilele acestuia însă sunt numărate la conducerea unităţii spitaliceşti, deoarce o nouă prevedere legislativă emisă de Ministerul Sănătăţii prevede că atribuţiile unui manager suspendat vor fi preluate de directorul medical.

„Am fost destituit, iar după ce instanţa a decis că mă pot întoarce la conducerea spitalului, am fost suspendat, dar nici acum nu ştiu care sunt culpele grave la care se face referire. Am fost supus unei umilinţe maxime din cauza unor jocuri politice. Nu mi se pare normal ce mi s-a întâmplat şi din acest motiv am depus din nou o plângere în instanţă. Dacă nu atac în instanţă această decizie, ar însemna că sunt de acord cu ea”, a declarat fostul manager Dorin Tibeică.

Dorin Tibeică a fost demis prima dată de către viceprimarul cu atribuţii de primar de la acea vreme, Tiberiu Maerean. Acesta a decis atunci demiterea din funcţie a lui Dorin Tibeică, „constatând faptul că, în conformitate cu prevederile articolului 17 din Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 142/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, am dispus ca începând din data de 11 noiembrie 2014, domnul inginer Tibeica Dorin să fie revocat din funcţia de manager al Spitalului Municipal Sfinţii Doctori Cosma şi Damian din Rădăuţi, deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de articolul 17 din legea sus-amintită, potrivit căruia managerul persoană fizică sau reprezentantul desemnat al managerului persoană juridică trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic”, a explicat Tiberiu Maerean la acea dată şi a mai completat că nu a analizat indicatorii de performanţă ai fostului manager, doar că a pus în aplicare prevederile legale.

Alte ştiri pe această temă:

Harababură totală la Spitalul din Rădăuţi după ce primarul l-a demis pe managerul unităţii

Primarul din Rădăuţi a fost dat în judecată de fostul manager al spitalului din localitate pentru că l-ar fi demis ilegal

După încurcate bătălii politice şi juridice, Spitalul din Rădăuţi s-a trezit cu doi manageri