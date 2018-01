VIDEO Cum să parcurgi 700 de kilometri brutali în mai puţin de 64 de ore. „Oricine poate s-o facă, fără să se lase de job“

Are 32 ani, lucrează în domeniul economic, în Bucureşti, în cadrul unei corporaţii importante, iar în timpul liber „atacă“ experienţe greu de imaginat. Se poate lăuda, deşi, probabil, nu o va face niciodată, cu locul III ocupat la finalul ultramaratonului 6633 ULTRA de la Polul Nord, unde a parcurs, în aproape opt zile, 566 kilometri la temperaturi care au atins - 45 grade Celsius, rafalele de vânt puternic făcându-i pe concurenţi să resimtă şi – 70 de grade Celsius. Experienţa a fost precedată de altele şi urmată de încercări pe care le pune pe picior de egalitate.

Personalitatea Anului în oraşul natal, pentru The Brutal

Vlad Tănase s-a născut şi a crescut în oraşul Slatina, judeţul Olt, unde se întoarce de fiecare dată cu plăcere, a mărturisit sportivul. Aici a făcut fotbal, profesor fiindu-i Ion Pârvulescu, cel care i-a lansat în fotbalul mare pe Dănciulescu, Niculescu, Chiriţă…, şi pe care l-a reîntâlnit cu plăcere, într-o seară de gală, duminică-seara, 21 ianuarie 2018, când Vlad Tănase a primit din partea municipalităţii distincţia Personalitatea Anului pentru succesul înregistrat la The Brutal.



A pus însă ghetele de fotbal în cui şi s-a apucat de alergare, înfiinţând clubul Slatina Running, un proiect care astăzi înseamnă mult mai mult decât un grup de alergători, membrii fiind implicaţi în acţiuni de voluntariat şi proiecte sociale diverse.

Despre experienţa The Brutal, Vlad Tănase spune că a concurat, prin prisma presiunii extraordinare, cu cea de la Polul Nord. „La cercul polar a fost mai greu pentru că acolo a fost o încărcătură psihică continuă, timp de şapte zile am fost torturaţi fizic şi psihic de condiţiile de acolo, dar ultratriathlonul la care am fost şi pentru care am primit distincţia de Personalitatea Anului, deşi a durat mai puţin, a fost mai dur prin prisma intensităţii sale. Din cele 63 de ore, ca să vă faceţi o idee, eu am dormit 40 de minute, în rest am concurat încontinuu. Pentru că timpii limită au fost extrem de duri - de-aia am şi terminat atât de puţini, mulţi au clacat psihic şi fizic, singura soluţie a fost să nu dorm. Şi asta am făcut, nu am dormit decât 40 de minute, în două zile şi jumătate. Gândindu-mă la aceste aspecte, da, pun Cercul Polar pe picior de egalitate cu The Brutal“, a declarat, la Slatina, sportivul care ţine să facă precizarea că este amator, cursele de anduranţă reprezentând o pasiune.

„Oricine poate să facă ce-am făcut eu, nu trebuie să te laşi de job“

Sportivul amator împărtăşeşte, de altfel, gândurile şi trăirile sale cu cititorii pe care şi i-a fidelizat, pe blogul vladtanase.ro. Aventurile capătă astfel o altă dimensiune, pasionatul de alergare dovedind şi un real talent literar. Vorbeşte la evenimentele la care este invitat, încurajează tinerii să-şi urmeze visurile şi dă asigurări că nu va renunţa niciodată la job, ba chiar îi încurajează pe cei pe care îi bate gândul să se dedice cu totul unei pasiuni, să nu o facă.

Vlad Tănase este invitat adesea să le vorbească tinerilor FOTO: Facebook/Vlad Tanase

„Dacă e vreun mesaj pe care vreau să-l dau mai departe, este că oricine poate să facă ce-am făcut eu, nu trebuie să te laşi de job, trebuie să o faci cu pasiune. Şi sunt convins că dacă ar fi vreodată ceva să regret la sfârşitul vieţii, acel lucru n-o să fie că nu m-am antrenat suficient, o să fie că n-am stat mai mult cu dumneavoastră, n-am stat cu părinţii, cu familia... Viaţa despre asta este, alergatul este o pasiune. Faptul că eu am dus-o unde am dus-o e un lucru plăcut, desigur, pentru mine, dar este o pasiune“, susţine cu tărie Vlad Tănase.

Sportivul sprijină cauze umanitare şi de mediu FOTO: Facebook/Vlad Tănase

Planuri are şi pentru anul care de-abia a început, ba chiar şi pentru următorii. „Urmează două evenimente, două maratoane, unul în Croaţia, de 170 de kilometri, după care, în septembrie, în Polonia, de 305. Aceste două evenimente sunt pregătirea, sunt etape pentru un proiect mult mai mare la care sper să ajung peste vreo doi ani, o să vă spun la momentul potrivit, astea sunt etape de calificare“, a mai spus Tănase.

La Slatina, alături de locotenent-colonelul Grigore Nicu şi caporalul Eugen Pătru, eroii răniţi în Afganistan FOTO: Alina Mitran

Pentru că lucrurile în care crede merită eforturi, iar scuza „nu am timp“ la Vlad Tănase nu funcţionează, sportivul sprijină proiecte sociale diverse. La Slatina a avut plăcerea să întâlnească doi dintre eroii INVICTUS, a căror cauză a spijinit-o în toamna trecută fără să ştie că oraşul în care s-a născut a dat echipei României concurenţi pentru Jocurile Paralimpice de la Toronto, eroi ai Armatei Române răniţi în război. Un alt proiect drag slătineanului este cel care îşi propune să crească o pădure pentru copiii României.

„Am sprijinit proiectul Pădurea Copiilor, care presupune plantarea câte unui copăcel pentru fiecare copil născut în România, şi ce am apreciat cel mai mult la acest proiect este că spre deosebire de alte proiecte îşi impune nu doar să-i planteze, ci şi să-i crească, pentru că la fel faci şi cu un copil, nu îi naştem şi-i lăsăm să se descurce. Se plantează şi se îngrijesc până ajung la maturitate, având grijă ca ceea ce s-a plantat să se tranforme într-o pădure“, a spus Tănase.

Ce înseamnă ultramaratoanele parcurse

Iron Man „The Brutal Extreme“, ultima experienţă reuşită de Vlad Tănase, în perioada 16-18 septembrie 2017, a însemnat parcurgerea a 11,4 km înot, 556 km pe bicicletă şi 120 km în alergare. Competiţia derulată în Ţara Galilor a avut la start 16 concurenţi, însă numai şase au reuşit să treacă linia de sosire, Vlad Tănase fiind printre ei. Înaintea cursei The Brutal experimentase Enduroman (8 km înot, 360 km bicicletă şi 84 km alergare).

A scris istorie, alături de Tibi Uşeriu (câştigătorul cursei) şi Aurel Roşu, în 2016 la Cercul Polar, trecând linia de sosire al treilea (alături de Aurel Roşu) la cea mai dificilă competiţie a lumii- Ultra-maratonul 6633 Arctic Ultra. În cursa pe care, statistic, o termină aproximativ 10% dintre concurenţi, a străbătut în aproape opt zile 566 de kilometri, înfruntând temperaturi de până la minus 70 de grade Celsius şi rafale de vânt cu viteze de până la 200 de kilometri pe oră. Cursa este considerată cea mai dură din lume, concurenţii fiind obligaţi să meargă aproape continuu pentru a nu îngheţa. Experienţa de la Polul Nord a povestit-o în cartea 6633 ULTRA, disponibilă pentru doritori pe blogul sportivului, carte care se citeşte pe nerăsuflate. Pe blog-ul său, de altfel, sportivul îi ţine pe prieteni la curent cu toate experienţele extreme, cursele descrise sumar în kilometri parcurşi şi timpi impuşi însemnând, în fapt, ore, uneori zile de antrenament continuu, muncă de echipă, costuri, strategii, efort...