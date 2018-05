Tarife-şoc  pentru adopţia maidanezilor la distanţă. Primăria Slatina creşte de peste 5 ori taxa: „Nici la pensiune nu se plăteşte atât“

Consilierii locali sunt chemaţi, marţi, 22 mai 2018, să adopte un proiect de hotărâre conform căruia costurile recalculate pentru întreţinerea unui câine fără stăpân au ajuns la o valoare care descurajează orice iniţiativă cetăţenească de a salva aceste animale de la moarte. De la 240 lei lunar, cât s-a stabilit tariful în vara anului trecut, prin recalculare s-a ajuns la... 1.292,3 lei/lună, ceea ce înseamnă un cost de 43 lei/zi, mult prea mare, susţin reprezentanţii asociaţiilor pentru protecţia animalelor, şi total nejustificat.

„Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării cuantumului ce reprezintă calculaţia de preţ a cheltuielilor de întreţinere în adăpost a câinilor fără stăpân care se adoptă prin forma – adopţie la distanţă de la valoarea de 8,11 lei/zi la valoarea de 43,10 lei/zi - este necesar şi util în vederea optimizării activităţii noastre specifice şi în vederea punerii de acord a legislaţiei speciale în vigoare, respectiv HG 1059/2013 Art. 26 alin. 3 cu nivelul cheltuielilor de personal şi al cheltuielilor pentru utilităţi şi materiale“, se menţionează în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

Directorul Serviciului Public de gestionare a Câinilor fără Stăpân, Bogdan Apostoliceanu, spune că nu a făcut decât să respecte legea, luând în calculul taxei toate cheltuielile ocazionate de întreţinerea acestor animale. Nici taxa anterioară, a mai spus directorul, nu i-a încurajat pe iubitorii de câini să-i adopte la distanţă, în decurs de un an fiind aproximativ 10 astfel de adopţii. Între timp, însă, cheltuielile au crescut, dacă ar fi să luăm în calcul doar fondul de salarii, deşi capacitatea adăpostului pentru câini a scăzut, amenajându-se între timp şi grajduri pentru animalele nesupravegheate adunate de pe străzile municipiului (cai, vaci, porci etc.). din calculul expus, de altfel, în proiectul de hotărâre, se menţionează că fondul de salarii lunar se ridică la aproape 200.000 lei (199.500 lei), de aici rezultând că doar pentru salarii, lunar, rezultă un cost de 1.247 lei/câine. Pentru hrană, în schimb, nici măcar la un leu nu ajung costurile (doar 0,75 lei), iar costuri cu serviciile medicale nici nu sunt menţionate, asta pentru că, spun apărătorii drepturilor animalelor, nu există.





Cum a calculat instituţia costul pentru întreţinerea unui maidanez

„Incredibil! Nu se justifică. În primul rând, când stabileşti tariful trebuie să justifici. Pe de altă parte, este cunoscut, şi noi vă putem da şi nume în acest sens, au fost adoptaţi câini la distanţă care au decedat şi nu li s-a comunicat celor care i-au adoptat nici că sunt bolnavi, nici că au decedat. (...) Oricum, situaţia la Slatina, din punct de vedere al finanţării, este o afacere din ce în ce mai mare, pentru că nu se justifică sub nicio formă în condiţiile în care câinii, cu toate că sunt omorâţi foarte repede, slăbesc în adăpost. Cred că e cel mai mare tarif la nivel naţional şi, încă o dată, absolut nejustificabil. Nu există câini în privat care să fie întreţinuţi în baza acestor sume. Dar probabil că vor să câştige foarte mult, ori vor să descurajeze aceste adopţii la distanţă. Şi adopţiile, ei, la modul general, le obstrucţionează. Şi aici am avut nişte obiecţii, în sensul că ei cer nişte documente ca şi cum ar fi operatori de date cu caracter personal, ceea ce este extrem de greu. E preferabil să-l iei din stradă, fără să mai atragi atenţia, să te duci pe la adăpost de nu ştiu câte ori, ca să nu mai spun că oamenii îi iau cu boli, pentru că acolo este un focar de boală. Dacă cereţi bugetul alocat lunar o să vă cruciţi. (...) Noi am solicitat situaţia modului de gestionare pe 2017 şi 2018. Ei, ştiţi că au făcut şi nişte renovări, care au constat în văruit şi vopsit pe-afară, şi suntem tare curioşi cât s-a cheltuit pe aceste înflorituri. Maidanezii sunt o mare sursă de venit, asta-i clar.

În general, aceste adopţii la distanţă sunt, aş zice, de 12-13 ori mai mici decât tariful pe care-l propun ei. O adopţie la distanţă onorabilă ar fi 80-100 lei lună, în condiţiile în care cheltuielile cu un câine în adăpost nu sunt mai mari de 30-40 de lei pe lună. O organizaţie pentru protecţia animalelor nu cheltuie mai multe de 30-40 de lei pe lună cu un câine în adăpost, iar condiţiile de deţinere sunt absolut excepţionale. Nici la pensiune nu se plăteşte atât pe zi, la pensiune, unde sunt condiţii speciale, câinii sunt scoşi de trei ori pe zi, mâncarea este una de calitate.“, a declarat preşedinta Federaţiei Naţionale pentru Protecţia Animalelor, Carmen Arsene.