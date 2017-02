Războiul unei tinere cu primarul: „Era agresiv. Mi-a spus să nu mă mai prindă prin cartier“, „N-am jignit-o, n-am ţipat la ea, să ne lase să ne facem treaba!“

Valeria Ana Vasile este o puştoaică de 17 ani, elevă în clasa a XI-a la C.N. „Ion Minulescu“ din Slatina, iar în urmă cu câteva zile a intrat în conflict cu primarul Slatinei, Emil Moţ, vecin în cartier cu familia fetei, din cauza situaţiei unei căţele fără adăpost, pe care hingherii au fugărit-o zile la rând.

Conflictul a pornit de la faptul că, spune fata, soţia primarului, Ana Moţ, ar fi chemat hingherii să prindă căţeaua care de curând a fătat, căţea îngrijită lângă bloc de Valeria Vasile. Animalul s-a speriat şi a dispărut zile de-a rândul, lăsându-şi puii singuri. Tânăra i-a hrănit cu biberonul şi, marcată de ce se întâmplă, a postat pe Facebook întreaga poveste, relatând că soţia primarului a fost cea care a insistat să intervină hingherii serviciului public din subordinea soţului.

Tânăra a făcut referire şi la maşina pe care o conduce Ana Moţ, un BMW seria 7, comentând „luată bineînţeles din salariul BUGETARILOR“. Urmarea a fost că primarul, vecin cu tânăra, imediat ce a întâlnit-o, a abordat-o pentru o discuţie.

„Am găsit unul dintre hingheri în scară“

Totul a pornit, poveşteşte tânăra, de la faptul că o căţea care a fătat de curând, aciuată de luni bune în cartier, semi-sălbatică, aşa cum o descrie Valeria, a lătrat într-o zi la o doamnă. „Doamna respectivă s-a recomandat cumnata domnului Moţ şi mi-a spus că într-o zi, când se întorcea de la cumpărături cu mai multe plase, căţeaua a lătrat la ea. Această căţea este semi-sălbatică, foarte-foarte speriată, nu suportă să o atingi, dar latră după cei care adună gunoaie şi după alţi câini, pentru că are pui mici şi este foarte protectoare, în rest nu are nimic cu nimeni. Doamna, pentru că s-a speriat, ar fi sunat la hingheri şi aşa, trei zile la rând, hingherii au păzit zona. Doar că eu am văzut-o dimineaţa şi pe doamna Moţ supraveghind din maşină, în spatele maşinii hingherilor, ce se întâmplă.

Am găsit, la un moment dat, un hingher ascuns la noi în scară, aşteptând căţeaua să se întoarcă la pui, pentru că s-a speriat, a simţit hingherii şi a dispărut. Puii sunt foarte mici, trebuie hrăniţi din trei în trei ore, altfel riscă să moară“, spune tânăra, care asta a şi făcut, relatând pe Facebook situaţia puiuţilor.



„Mulţumesc domnului primar al Slatinei, Emil Moţ, care a lăsat aceşti pui fără mamă!!! De o săptămână trimite ecarisajul (hingherii) de 3-4 ori pe zi, lăsând 3 pui nehrăniţi şi în frig deoarece mama lor s-a speriat de hingheri şi a fugit. Mulţumesc, de asemenea, soţiei domnului primar, Ana Moţ, care din maşina ei „ieftină“ (BMW seria 7), luată bineînţeles din salariul BUGETARILOR, pentru faptul că s-a transformat în şefa hingherilor. Probabil că e scris în fişa postului de la APIA. Dacă noi avem o casă, mâncare şi căldură, aceşti pui de o săptămână se vor transforma în mâncarea altor animale“, a scris tânăra pe Facebook, făcând în continuare apel la cei cu suflet să-i înfieze pe puiuţi sau s-o ajute cu saltele sau lapte praf.

Postarea a făcut-o joi, 23 februrie, iar seara, în jurul orei 20,00, a ieşit cu propriul câine la plimbare, în jurul blocului. Aici s-a întâlnit cu primarul, iar discuţia a speriat-o teribil. „Chiar a ţipat al mine, a fost şi o doamnă lângă mine. Era foarte agresiv, nu m-aş fi aşteptat la asta. Ne despărţea un gard ce delimitează spaţiul verde, dar tot m-am dat un pas înapoi, de frică. Mi-a reproşat că nu vrem noi să fie prinsă şi dusă în adăpost şi i-am spus să ne dea puţin timp, s-o prindem noi şi s-o ducem în adăpostul privat, pentru că în cel public acelea nu sunt condiţii. I-am mai spus că să desparţi puiuţii de mamă este infracţiune şi s-a enervat şi mai tare. Îmi pare rău că a avut o astfel de reacţie, pentru că normal ar fi să-i asculte cu calm şi pe iubitorii de animale. Nimeni nu vrea câini pe străzi, nici noi nu vrem, iar de atâţia ani am încercat să ne împrietenim cu ei şi să-i ducem, la momentul potrivit, la adăpost. Zeci de câini pe care i-am dus în adăpostul privat au fost adoptaţi în Germania“, spune tânăra, care respinge soluţia ca animalul să ajungă în adăpostul public pentru că „acolo lucrurile se fac de faţadă. S-au alocat 17 miliarde lei vechi, dar le aruncă mâncare printre excremente, n-au avut nici paie pe gerul ăla, la minus 20 de grade Celsius“, a mai spus Valeria.

„Acel câine este agresiv, inclusiv pe copilul meu, care are 3 ani, l-a agresat“

Din perspectiva primarului Emil Moţ lucrurile stau cu totul altfel. În acel cartier prezenţa câinilor este o problemă, semnalată deseori de slătineni, iar câinele cu pricina chiar este un câine agresiv.





„Inclusiv pe fiul meu, care are 3 ani, l-a agresat. A muşcat-o pe fata prefectului, care nu a rămas internată doar ca să nu-mi facă mie probleme, deci, despre ce vorbim? Nu e normal să ţii câinii în faţa blocului. Mi-au spus că au mai dus-o odată în adăpostul privat şi că a sărit gardul, dar eu nu cred că este adevărat, cred că i-au dat drumul să se poată întoarce. (...) N-am jignit-o, n-am ţipat la ea, nici n-am avut o discuţie, ce să vorbesc cu ea?! Să ne lase să ne facem treaba!“, a fost reacţia primarului, care, la vestea că părinţii se gândesc să-l acţioneze în judecată, a avut următorul răspuns: „Ia să mă dea în judecată! De-abia aştept!“.

