Rateurile pilulei de a doua zi. Medic: „Eu le recomand pacientelor mele o metodă care şi-a dovedit eficienţa“

Pe sistemul de farmacovigilenţă, unde apar cu o frecvenţă, în medie, de 1-2 pe lună diverse avertizări ale Agenţiei Naţionale a Medicamentului, a apărut la sfârşitul lunii decembrie a anului trecut o scrisoare adresată profesioniştilor din sănătate care au în îngrijire gravide cu privire la unele aspecte legate de contraceptivul de urgenţă Ella One, sau, cum este cunoscută această categorie de medicamente, „pilula de a doua zi“.

Contraceptivul amintit a fost pus pus pe piaţă nu cu foarte mulţi ani în urmă, încă de la acel moment Agenţia Europeană a Medicamentului impunând iniţierea unui registru de sarcini în care medicii să raporteze eventualele sarcini survenite deşi s-a folosit contracepţia de urgenţă. Din 2015 medicamentul se poate elibera fără prescripţie medicală, doar la recomandarea farmacistului, însă obligativitatea completării registrului de sarcini a fost menţinută pentru producători.

Ca urmare a faptului că de la punerea pe piaţă şi până la finele anului trecut s-au semnalat 855 de sarcini, firma (Laboratoire HRA Pharma, prin reprezentanţa locală A&D pharma Marketing and Sales Services) a agreat împreună cu Agenţia Naţională a Medicamentului notificarea specialiştilor cu privire la anumite aspecte ce ţin de probleme de siguranţă în administrarea medicamentului.

„... EllaOne (ulipristat acetat 30 mg0 este un contraceptiv de urgenţă indicat a se administra în decurs de 120 de ore de la contactul sexual neprotejat sau eşecul mijloacelor contraceptive utilizate. De la începutul anului 2015, ella One poate fi eliberat fără prescripţie medicală.

Deşi ella One reduce semnificativ riscul de apariţie a unei sarcini (de la 5,5% la 0,9% în cazul administrării în primele 24 de ore) ella One nu poate preveni apariţia tuturor sarcinilor. Acesta este motivul implementării, de la lansarea ella One, ca o cerinţă obligatorie a Agenţiei Europene a Medicamentului, a unui registru de sarcini, pentru facilitarea colectării de informaţii legate de sarcinile expuse la ella One, indiferent de motivul expunerii. La acordarea statutului de medicament care poate fi eliberat fără prescripţie medicală pentru ella One, Agenţia Europeană a Medicamentului a solicitat ca registrul de sarcini să rămână în vigoare şi să fie extins către toţi profesioniştii din domeniul sănătăţii care sunt implicaţi în îngrijirea femeilor gravide“, au fost notificaţi toţi cei implicaţi, indicându-se şi adresa electronică la care să se facă raportările.

„Ştiam de la paciente că sunt probleme“

Deşi avertizarea a ajuns, prin intermediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, în fiecare judeţ, ca urmare a transmiterii caselor judeţene de sănătate, iar de aici a devenit publică, fiind postată pe pagina web, nu toţi medicii ginecologi au aflat de acest registru de sarcini.

Medicul Doina Deaconescu activează în cadrul cabinetului de planning familial din structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina şi spune că nu a primit şi nici nu a auzit de scrisoare, dar a auzit de eşecul acestei pilule de a doua zi, motiv pentru care niciodată nu recomandă produsul. „Am auzit de la paciente care au recurs la întreruperi de sarcină, în urma acestui eşec. Personal, recomand o altă metodă, care şi-a dovedit eficienţa. Aceste eşecuri apar din cauza subdozajului hormonal, pentru că trebuie să existe o anumită cantitate de estrogeni, o anumită cantitate de progesteron, care să asigure efectul contraceptiv“, spune medicul.

Nici în secţia de Obstetrică-Ginecologie a spitalului amintit informaţia nu a ajuns. Medicului-şef al secţiei, Dana Ilie, spune că la nivelul secţiei nu se cunosc informaţii despre respectivul registru de sarcini, dar şi că nu prea se recomandă produsul. „De acest registru nu ştiu, dar n-aş putea să vă spun nici cât este de eficientă sau ineficientă pilula, pentru că nu este foarte uzitat produsul la noi în Oltenia. Nefiind un contraceptiv obişnuit, pacientele vin la noi după ce în farmacii li s-a recomandat un produs în urma unui contact sexual neprotejat sau când a apărut o problemă (de exemplu s-a rupt prezervativul), şi de obicei vor să verifice dacă a fost eficient. Dar ne vorbesc de alt produs cel mai des, nu de Ella One“, mai spune medicul.

Varianta de contracepţie ieftină şi sigură

Dacă pilula de a doua zi ridică semne de întrebare, medicii spun că există şi metode care şi-au dovedit eficienţa în practică, fără rată de eşec. Medicul Doina Deaconescu aminteşte cel puţin două dintre acestea. „ Cel mai corect contracepţia de urgenţă se face dintr-o folie de Triregol, un contraceptiv trifazic, şi se face contracepţia din ultimele 10 tablete. În folie sunt notate de la 1 la 21, le folosim pe cele numerotate de la 11 la 21. Iei prima doză - patru tablete. Să zicem c-ai avut contact la ora 2,00 noaptea, în perioadă cu risc, la ora 8,00 iei patru tablete odată şi la 12 ore de la prima doză mai iei încă patru tablete. Dacă se întâmplă ca pacienta să vomite în primele două ore de la administrare, se repetă doza. De obicei, dăm şi antivomitive, sau se iau după ce ai mâncat, nu iei pe stomacul gol. Asta este contracepţia de urgenţă. Este produsul cu care am lucrat cel mai mult şi nu mi-a dat nici-un risc de sarcină. Şi am aplicat şi la cinci zile de la contact, deşi contracepţia de urgenţă se face în primele 72 de ore, deci în primele trei zile“, spune medicul.



O altă metodă pentru contracepţia de urgenţă o constituie montarea steriletului, care trebuie să se facă în primele cinci zile de la contactul sexual neprotejat. Dacă apar problem de adaptare, steriletul poate fi ulterior îndepărtat, mai spune medicul.

Despre alte metode de contracepţie, disponibile cu ani în urmă gratuit, prin program naţional, şi atât de utile în special femeilor din categoriile dezavantajate, medicul Doina Deaconescu vorbeşte ca despre o amintire frumoasă. „Am avut şi contraceptive injectabile, acestea ne erau de mare folos în special pentru femeile din centrul pentru persoane cu dizabilităţi de la Spineni, pentru că, vă daţi seama, neavând discernământ… Atunci reuşeam un control, odată la trei luni administram acel contraceptiv. Altfel, medicii de familie activează în continuare în programul de planning, dar le recomanzi pacientelor şi le pui o reţetă în braţe, nu mai ai la îndemână contraceptive pe care să le poţi înmâna pe loc“, mai spune medicul.

Cât despre avertizările cu privire la siguranţa folosirii anumitor medicamente, numai în cursul anului trecut Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate a primit pe sistemul de farmacovigilenţă peste 20, care vizau medicamente pentru afecţiuni diverse, în timpul administrării semnalându-se efecte adverse de natură să nu mai justifice, în unele cazuri, beneficiul folosirii lor. Uneori prin acest sistem se anunţă scoaterea de pe piaţă a anumitor forme farmaceutice, alteori este vorba de o reducere a ariei de prescriere în urma efectelor negative semnalate la pacienţi cu patologii associate etc.