Primarul trimis în judecată pentru conflict de interese şi fals în declaraţii: „Am fost un prost, recunosc!“

Primarul comunei Coteana, judeţul Olt, este mai cunoscut pentru povestea de la alegerile din iunie anul trecut, când a câştigat mandatul la diferenţă de câteva voturi faţă de contracandidatul său, iar zile la rând sătenii au protestat în faţa primăriei. Vasile Costea (PSD), care de mai bine de un an conducea primăria din funcţia de viceprimar, după decesul primarului Victor Dima, a fost acuzat atunci că s-a folosit de cetăţeni fără nicio legătură cu localitatea, peste 100, care în preajma alegerilor au obţinut viză de flotant şi au putut, astfel, vota. Autorităţile au întocmit atunci un dosar de cercetare penală, concluziile nu sunt nici astăzi publice.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova l-au trimis acum în judecată pe Vasile Costea pentru fals în declaraţii şi conflict de interese, într-un alt dosar. Concret, anchetatorii îl acuză că a atribuit firmei fratelui, în vremea când ocupa funcţia de viceprimar, trei lucrări de reparaţii, ocupându-se de întreaga procedură de achiziţie, inclusiv de semnarea recepţiei lucrărilor, în acest demers semnând, conform legislaţiei, inclusiv documente care atestau că nu se află în conflict de interese.

Încredinţare directă



Primul contract i l-a atribuit fratelui în 2011 şi viza efectuarea unor lucrări de reparaţii la o biserică din comună. Actualul primar a întocmit referatul de necesitate privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţii, tot el a semnat şi nota justificativă şi fişa de achiziţii, după care a înaintat solicitări de oferte mai multor firme (valoarea estimată a lucrărilor fiind sub 15.000 euro, nu s-a organizat licitaţie). În cele din urmă a ales oferta S.C. Ro Construct MC S.R.L., al cărui unic acţionar şi administrator era fratele său.

„În calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor, la data de 19.08.2011, inculpatul Costea Vasile a dat o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, în care a învederat, în mod necorespunzător adevărului, că nu avea calitatea de rudă până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele care făceau parte din consiliul de administraţie sau organul de conducere al unuia dintre ofertanţi deşi, în realitate, era frate (rudă de gradul II) cu C.I. - asociat unic şi administrator al S.C. RO CONSTRUCT MC S.R.L. Slatina.

În calitate de membru al comisiei de selecţie, inculpatul Costea Vasile a propus ca achiziţionarea lucrărilor să se facă prin cumpărarea directă de la S.C. RO CONSTRUCT MC S.R.L. Slatina, propunere aprobată de primarul comunei, în calitate de ordonator principal de credite.

Ulterior, la data de 19.08.2011, inculpatul a comunicat acceptarea ofertei către S.C. RO CONSTRUCT MC S.R.L. Slatina.“, spun procurorii.

Costea a semnat şi contractul, iar după efectuarea lucrărilor a recepţionat lucrările, în calitate de preşedinte al comisiei de recepţie.

Lucrurile au urmat acelaşi curs în 2012, când în luna februarie a apărut necesitatea efecturării unor lucrări de reparaţii şi renovare chiar la sediul primăriei, firmei fratelui său fiindu-i atribuită lucrarea în valoare de 13.000 lei. La câteva zile distanţă Costea semna un nou referat, pentru lucrări de reparaţii şi renovare la clădirea sediului postului de poliţie din comună. Acelaşi traseu, se acceptă oferta firmei fratelui şi lucrarea de aproape 60.000 lei îi este atribuită. Se face, o recepţionează tot Costea, deşi semnase declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, minţind că nu avea calitatea de rudă, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele care făceau parte din consiliul de administraţie sau organul de conducere al unuia dintre ofertanţi.

„Nebun era el, să mă lase pe mine să dau lucrări?!“

Primarul comunei Coteana spune că a intrat în bucluc doar pentru că făcea lucrurile aşa cum instituise procedura fostul primar. Mai mult, declaraţiile repective le-ar fi semnat în alb (???), fără să ştie un moment că fratele său avea să realizeze respectivele lucrări. „Sunt nişte lucrări de prin 2011-2012. Astea erau încredinţare directă, nici măcar nu trebuia să existe procedura cu declaraţii din astea, nici nu trebuia să le ia în calcul. Dar problemele sunt plecate de anul trecut, de la alegeri, pentru că a candidat fiul fostului primar. De fapt şi fostul primar avea, aşa, o temere că eu sau fratele meu am putea să candidăm, deşi n-aş fi făcut-o dacă n-ar fi murit, n-aveam de gând. Eu, ca viceprimar, puteam să fac de capul meu ceva? Nebun era el să mă lase pe mine să dau lucrări, ce ziceţi?! (...) M-au pus şi-am semnat în alb, nici nu sunt scrise de mine. Am şi propus să fie audiată persoana care cred eu şi alţi martori că a făcut asta. În alb am semnat, recunosc, am fost un prost, dar aşa se făcea, erau lucrări multe, comisii, proceduri, îţi băga pe sub nas nişte hârtii şi-ţi spunea să le semnezi că trebuie să se facă treaba, lucru pe care eu n-am să-l fac cu viceprimarul meu. Nici n-am ştiut că e vorba de firma fratelui meu, noi nici nu prea ne înţelegeam, aşa, şi în plus mai era o firmă cu nume asemănător, Ro Construct, care câştigase o lucrare pe măsura 322, prin licitaţie. O fi zis: „Hai să-i dăm şi asta!““, spune astăzi Vasile Costea, care vorbeşte de un mod de acţiune, în acei ani, la limita legii. Mai mult, îl acuză pe fiul fostului primar că ar fi sustras anumite documente pe care le-ar fi prezentat anchetatorilor. „Transformaseră primăria într-un SRL“, spune primarul, care e convins că-şi va putea dovedi nevinovăţia în instanţă.