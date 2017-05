Preşedintele CJ Olt, judecat pentru ucidere din culpă, vrea refacerea expertizelor. Avocat: „Medicii de la Craiova au făcut copy-paste“

Marius Oprescu, preşedintele Consiliului Judeţean Olt, cel care, în seara zilei de 3 octombrie 2013, aflat la volanul unei maşini de serviciu, a lovit un atelaj, accidentând trei persoane, dintre care una a decedat trei săptămâni mai târziu, s-a aflat astăzi, 9 mai 2017, din nou în sala de judecată. Martorul citat, ultimul de audiat, nu s-a prezentat, judecătorul stabilind o amendă de 500 lei şi emiterea unui mandat de aducere. Avocaţii politicianului au supus atenţiei, în schimb, administrarea de probatorii, motivând totodată solicitările.

„Nu sunt telefoanele dumnealui, dânsul n-a vorbit la aceste telefoane“

Avocaţii politicianului au solicitat administrarea de noi probe, precum şi refacerea expertizelor tehnică şi medico-legală, motivând fiecare solicitare. Avocatul Radu Ţuluca a cerut să se solicite firmei de telefonie mobilă să precizeze titularul, la acea vreme, a două numere de telefon, care ar fi fost folosite de Oprescu, după ce una dintre acuzaţii este aceea că în momentul accidentului actualul preşedinte al CJ Olt, pe atunci vicepreşedinte, vorbea la telefon. De asemenea, au cerut să poată demonstra că autoturismul pe care acesta îl conducea, Toyota Hillux, era prevăzut din fabricaţie cu sisteme hads-free şi bluetooth, astfel încât, şi dacă ar fi vorbit la telefon, nu ar fi fost nevoit să-şi folosească mâinile.

„Niciodată inculpatul nu a deţinut aceste numere de telefon. Operatorul de telefonie, dacă vă confirmă prin adresă titularul, îi puteţi şi audia pe cei care le deţin. Nu sunt telefoanele dumnealui, dânsul n-a vorbit la aceste telefoane. Este o probă foarte importantă pentru acuzaţia aceasta. De asemenea, v-aş ruga să încuviinţaţi pentru a dovedi că auto Toyota era dotată cu hands-free, avea bluetooth, iar dumnealui, chiar dacă ar fi vorbit la telefon, vorbea pe acest sistem montat pe maşină, nu era necesar să ridice mâna“, a motivat avocatul.

„Între inculpat era cunoscută o relaţie de animozitate, ca să nu spunem chiar duşmănie, şi medicul Lesnic“

Avocaţii preşedintelui CJ Olt vor şi o nouă expertiză medico-legală. Această solicitare au mai depus-o o dată, solicitând expertizare la Institutul „Mina Minovici“, însă procurorul de caz ar fi dispus în ultimul moment efectuarea expertizei de către medicii din Craiova. Acest al doilea raport de expertiză, „numit pompos expertiză medico-legală“, s-a exprimat avocatul, ar fi, a susţinut acesta, de fapt raportul ad-literam al primului expert, doar că i s-a schimbat titlul. S-a adus ca argument copierea inclusiv a cuvintelor ortografiate greşit în primul raport. „Au preluat copy-paste, au preluat cuvinte greşite, de exemplu cuvântul «conştient», e scris cu doi de i în raport, corect era conştient, au preluat deci toate greşelile de scriere, punctuaţie, gramatică, semantică, tot-tot-tot, în raportul de expertiză medico-legală semnat de trei medici. Nu suntem naivi, or fi luat stick-ul, nu ştim“, a spus avocatul.

Primul medic, cel de la Slatina, care a întocmit primul raport, ar fi, de fapt, un „duşman“, al politicianului.

„Între inculpat era cunoscută o relaţie de animozitate, ca să nu spunem chiar de ostilitate, duşmănie, şi medicul de la Medicină Legală din Slatina, doctorul Lesnic. Presa locală de nenumărate ori a prezentat opiniile doctorului Lesnic împotriva politicianului Marius Oprescu, situaţie care ne-a determinat pe parcursul urmăririi penale, anticipând că după moarteavictimei se va efectua un raport de necrologie, să solicitând ca raportul de anatomo-patologie să nu fie întocmit de dr. Lesnic, datorită acestei situaţii pe care am şi dovedit-o. Îmi amintesc că am depus o serie de ziare din presa vremii, care constatau ce susţineam noi . Ni s-a respins această cerere, a efectuat doctorul Lesnic raportul, cu încălcarea codului deontologic, pentru că domnia sa l-a consultat pe pacient în timpul vieţii, or codul dumnealor spune clar că dacă l-a consultat pe pacient în timpul vieţii, nu-şi mai poate spune opinia despre cauza morţii după deces. Trebuie să lase un coleg, pentru că intervine subiectivismul firesc“, a spus avocatul în faţa judecătorului, aducând şi un alt aspect în discuţie, anume acela că Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina (aflat în subrodinea CJ Olt), unde s-a efectuat necropsia, nu avea certificare ISO 9001 pentru serviciile de medicină legală, „situaţie care aruncă în derizoriu proba“.

Procurorul s-a opus întocmirii de noi expertize

Dacă despre aducerea de noi înscrisuri şi citarea de noi martori în proces procurorul prezent în instanţă s-a pronunţat afirmativ, cu dispunerea unor noi expertize a refuzat, însă, să fie de acord, motivând că la expertiza tehnică au participat inclusiv asistenţi desemnaţi de inculpat, care au putut la acea vreme să depună observaţii. Cât despre expertiza medico-legală şi despre contestarea primului raport, şi pe considerentul că spitalul nu avea acreditare, procurorul a menţionat că s-a trecut de faza acestor discuţii în camera preliminară. Ce care va decide este, însă, judecătorul.

Cazul de ucidere din culpă al preşedintelui CJ Olt este însă mult mai complex, o altă cauză, disjunsă, fiind încă în faza de cercetare. Oprescu este cercetat pentru că a refuzat să fie testat cu aparatul alcooltest, iar la spital probele de sânge care i s-au recoltat ar fi fost înlocuite, grupele de sânge fiind altele. Totul ar fi fost posibil cu complicitatea şefului de atunci al spitalului, cercetat şi el, care ar fi implicat şi personal din UPU Slatina.

