Ore de aşteptare şi nervi la uşa medicului de familie: „Ieri am venit - «nu merge sistemul», azi am venit - «nu merge sistemul», stăm de trei ore degeaba“

Este a doua zi care le scoate peri albi medicilor de familie şi-i pune pe drumuri inutil pe pacienţi, din cauza programului informatic. Deşi furnizorii de servicii medicale ştiu că în primele zile din lună, când se fac raportările către Casa de Asigurări de Sănătate, sistemul informatic funcţionează greu, ceea ce li s-a întâmplat joi şi vineri nu s-a mai întâmplat, totuşi, de multă vreme. Veniţi la program de la prima oră, medicii din Slatina au putut încărca datele oarecum fără probleme doar până la 7,30, după care încercărilor repetate li s-a răspuns după zeci de minute.

„Sunt de la ora 9,00 aici (n.r. – e ora 11,20). Era plin aici, nu mai sunt la uşă pacienţi pentru că au plecat oamenii, ieşiră doctorii şi spuseră că nu merge. Iar la 12,00 medicul încheie programul. Eu n-am plecat pentru că tot mai sper că pot să-mi iau reţeta, am venit de la Drăgăneşti, nu pot să stau în fiecare zi pe drumuri“, spune un pacient pensionar. Nu e prima dată când aşteaptă zeci de minute, deşi nu-i face nicio plăcere, dar n-are de ales. „E boală veche cu cardul ăsta!“, spun şi alţi pacienţi.

„Eu sunt de la 7 fără un sfert aici, a mers până pe la 7,30, după care am aşteptat zeci de minute. Se-ntâmplă des, se-ntâmplă în perioada de raportare, dar nu numai. Am reuşit să fac 12 consultaţii, iar în condiţii normale, până la ora asta făceam 30, dar nu făcute pe bandă, consultaţii normale, pentru că a mers sistemul. De aceea depăşim şi programul de consultaţii, de aceea intrăm şi în programul de teren, tot de aceea ne taie consultaţiile pe care le băgăm în programul de teren, de aceea rămân şi vin câte 45, vin restanţieri de la alte zile...“, a spus medicul de familie Doina Deaconu. În cabinet sunt doi pacienţi, care se uită spre asistentă cu toată speranţa. Unul dintre ei are nevoie de un bilet de trimitere, vrea să meargă la băi, celălalt de reţeta lunară.

„Să renunţe, domnule, la el, că mai mult nu merge decât merge“, e de părere o pacientă, tot pensionară, care aşteaptă reţeta în cabinetul vecin. La uşă mai sunt cinci doamne, aşteaptă de ore bune. „Eu am venit şi ieri, n-a mers, am fost şi miercuri, astăzi sper să rezolv“, îşi spune păţania una dintre paciente. Vin din Slatina, însă sunt şi pacienţi care vin din alte localităţi. „Ne mai spun pacienţii - «Haideţi, rezolvaţi-mă şi pe mine, vă rog!», de parcă ar sta în puterea noastră şi, totuşi, n-o facem. Şi mai explicăm o dată că este o situaţie care nici nouă nu ne convine“, explică o asistentă care tot încearcă un card.

„Atâta timp cât medicul consultă, gândeşte, de sute de ani medicul şi-a scris reţeta cu mâna lui, a personalizat-o... Dar nu putem noi să decidem cum să se lucreze. Şi printre pacienţi sunt persoane care înţeleg, altele care nu-nţeleg. Dacă le rog să mai aştepte pe hol, timp în care să consult pe altcineva, pentru că timpul e unic şi se consumă, se supără.“ a spus medicul Flavia Ungureanu.

„Medicii au posibilitatea să elibereze reţete off-line“

Problemele se recunosc la nivelul CJAS, doar că, spun oficialii instituţiei, pentru astfel de cazuri există posibilitatea emiterii de reţete off-line. „Medicii au posibilitatea să elibereze reţete off-line, pe care să ridice ulterior în sistem, e timp suficient“, spune preşedintele CJAS Olt, Florin Ciocan.

Medicii sunt, însă, reticenţi, puţini apelând la această soluţie, iar comportamentul e legat, spun aceştia, tot de problemele din trecut. Se tem că nu vor reuşi ca în timpul stabilit de norme să înregistreze în sistemul informatic serviciile prestate, caz în care aceste servicii nu le sunt plătite.

Şi farmaciştii s-au confruntat, vineri, cu aceeaşi problemă. Le-au preluat, în anumite farmacii, pacienţilor reţetele gratuite şi compensate, au eliberat medicamentele, rămânând să opereze în sistem „când îşi revine“. „La fiecare început de lună avem probleme“, s-au obişnuit farmaciştii, care le repetă, mecanic, pacienţilor „Ne pare rău, nu merge sistemul!“.