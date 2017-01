Cum combatem kilogramele în plus. Antrenor personal: „În acest demers 70% contează alimentaţia, 30% mişcarea fizică“

Zilele în care am consumat pe săturate din bunătăţi şi am prelungit mesele alături de prieteni şi rude. S-au adunat, poate, câteva kilograme, ne simţim suprasaturaţi, am face orice ca starea de preaplin să dispară.

Nu e chiar atât de greu, ne spun specialiştii, dacă suntem dispuşi să facem mici eforturi şi să urmărim cu răbdare programul, până când vom obţine efectele dorite. Prima atitudine în beneficiul sănătăţii ar fi ca după câteva zile de exces să începem un program lejer de mişcare fizică. Pentru cei care greu se urnesc din loc şi care nu se descurcă fără un antrenor, o simplă plimbare, în ritm alert, este alegerea potrivită, chiar dacă nu neapărat de ajuns. Mişcarea fizică va trebui dublată, însă, şi de măsuri privind alimentaţia.

„Pâinea şi dulciurile ar trebui evitate“

Oricine are în antecedente lupte mai mari sau mici cu kilogramele în plus ştie că dulciurile şi pastele făinoase sunt cei mai mari duşmani. „Pâinea şi dulciurile ar trebui evitate pentru o vreme, însă nu este de ajuns. Recomand în primul rând o cură de detoxifiere, dacă-i pot spune aşa, de fapt mai mult o cură care să ajute tranzitul, de o zi-două, maxim trei, în care să consumăm doar suc de fructe şi legume. Acestea vor fi consumate alternativ, spre exemplu suc de fructe dimineaţă, suc de legume la prânz şi un alt suc de legume seara. Putem alege fructe de sezon, nu însă banane, sau, în orice caz, nu în combinaţie cu mere, de exemplu. Bananele le putem consuma, în schimb, ca atare. Cât despre legume, putem alege rădăcinoase, putem adăuga spanac, dar aş evita roşiile pe care le găsim în această perioadă“, spune antrenorul personal Simona Floricel.

„Şi acasă putem facem mişcare, simplă, de bază, exerciţii învăţate la şcoală“

Curele cu suc de legume şi fructe nu trebuie să depăşească 3 trei zile, spune specialistul, pentru că ar putea determina dezechilibre în organism. Schimbarea în alimentaţie nu este însă, nici în acest caz, de ajuns. „Într-o cură de trei zile probabil am resimţi efortul în ultima zi, însă este nevoie şi de mişcare fizică. Proporţia pentru reuşita unui asemenea demers ar fi 70% grija pentru alimentaţie şi 30% mişcarea fizică, pentru că nicio încercare nu va da roade înfometându-ne, sau antrenându-ne până la extenuare, dar fără să renunţăm la obiceiurile proaste din alimentaţie. Sincer, n-am văzut pe nimeni slăbind într-o săptămână, iar acest efect să se menţină dacă s-a revenit la vechile obiceiuri“, spune Simona Floricel.

Dacă în privinţa alimentaţiei ştim că dulciurile sau produsele de patiserie nu pot fi un aliat în cura de slăbire, prin urmare vom încerca să le consumăm cât mai rar, pentru antrenamentele fizice am putea avea nevoie de sprijinul specialiştilor. Sau nu. „Putem să facem mişcare şi acasă, mişcare simplă, de bază, exerciţii învăţate la şcoală, dacă suntem determinaţi să ne atingem obiectivul. Dacă, însă, din fire ne mobilizăm mai greu, şedinţele la sală ar putea fi o soluţie. Mişcarea în cadru organizat îţi oferă siguranţa că execuţi exerciţiile corect, este mai plăcut, antrenant, cunoşti persoane noi, poate cu experienţe similare“, mai spune Simona Floricel.