Cum a ajuns cultivarea roşiilor afacerea pe care o vor toţi fermierii: „După ce s-au dat 13.000 euro la hectar, acum toată lumea vrea să cultive sute de hectare“

Cultivarea tomatelor în câmp sau în spaţii protejate este afacerea la care visează mii de fermieri la acest moment. La această situaţie s-a ajuns după ce, în 2015 - anul în care fermierii au putut opta, la depunerea cererilor pentru subvenţie, la APIA, şi pentru sprijinul cuplat - au fost puţini cei care au beneficiat de această sumă suplimentară (bani primiţi în 2016), astfel că totalul alocat s-a împărţit la o mână de oameni, ajungându-se la subvenţii de 13.000 euro/hectar.

De la ce s-a pornit, la ce s-a ajuns

Sprijinul cuplat presupune, explică preşedintele Sindicatului Producătorilor Agricoli din judeţul Olt, Ion Păunel, ca fermierii care cultivă legume în câmp sau în spaţii protejate să poată solicita, în anumite condiţii, un sprijin suplimentar celui care se acordă în mod obişnuit pentru suprafaţa de teren lucrată (tradiţionalul SAPS plătit prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură ). Pentru tomate, spre exemplu, sprijinul cuplat este garantat la o valoare de 3.000 euro/hectar de tomate cultivate în solar, de 6.000 euro/hectar pentru tomate în seră şi de 1.400 euro/hectar pentru tomate în câmp. Fermierii care solicită această plată trebuie să facă dovada, cu documente, că au folosit minimum 5% sămânţă certificată din producţia internă, că au valorificat o cantitate minim-impusă de tomate, că au contract cu o fabrică de procesare (pentru toamtele în câmp) etc.

Pentru că măsura a fost puţin cunoscută, s-a ajuns la situaţia ca în 2015, spune liderul de sindicat Ion Păunel, la nivelul întregii ţări să se solicite sprijin cuplat pentru doar 24 hectare de solarii, la nivelul întregii ţări. „Numai la mine în comună, la Pleşoiu, e suprafaţa asta, dar oamenii n-au ştiut. Pe de o parte n-au ştiut, iar pe de altă parte, cei care au ştiut şi le-au solicitat funcţionarilor APIA să bifeze opţiunea pentru sprijinul cuplat, au fost descurajaţi. Că nu ştiu ce presupune asta, că vor fi impozitaţi suplimentar, că nu vor putea aduce documentele cerute, c-o fi, c-o păţi, cert este că la nivelul judeţului Olt un singur fermier a beneficiat de aceşti bani, şi acela am fost eu, pentru că m-am ţinut de capul lor. Pentru 2016 cred că situaţia va fi puţin altfel, pentru că noi, sindicatul, am popularizat măsura în tot bazinul legumicol, dar chiar şi acum sunt foarte mulţi fermieri care nu ştiu. Aceasta a fost noutatea cu care noi am venit la întâlnirea pe care am avut-o cu fermierii, la Pleşoiu“, a declarat Păunel, la finalul unei întâlniri desfăşurate duminică, în care fermierilor din comuna Pleşoiu şi din localităţile învecinate li s-a vorbit despre cum pot accesa banii pentru instalarea tinerilor fermieri sau pentru dezvoltarea fermelor mici.

„La momentul la care depun cererea ei deja au răsadurile, nu ştiu dacă mai pot obţine documente retroactiv“

Liderul SPA Olt îi învinovăţeşte în primul rând pe funcţionarii APIA pentru faptul că fermierii nu sunt informaţi despre posibilitatea de a primi mult mai mult decât cei 140-160 euro/ha de care ştiu de ani de zile. „Nici cei de la APIA şi nici cei de la AFIR nu înţeleg că ei îşi încasează salariile alea babane pentru că noi existăm şi ne dezvoltăm“, spune Păunel, acuzându-i pe funcţionarii APIA în special că îi descurajează pe fermieri. „Pentru aceeaşi bani ei ar fi obligaţi să muncească mai mult, pentru că fermierul vine în decurs de un an cu documente pentru a dovedi ce i se cere. APIA trebuie să verifice dacă există ceea ce fermierul spune, e mai multă muncă, aş că funcţionarii le spun că e bătaie de cap şi că nu se merită. Ba nu e aşa mare bătaie de cap, dacă ştiu din timp ce au de făcut. Şi nu trebuie să aibă, pentru solarii, nici contracte pentru cantităţile pe care trebuie să le comercializeze, pot să dovedească şi cu facturi, cu foi din carnetul de comercializare. Noi le-am spus despre toate lucrurile astea şi cred că vor fi mai mulţi. Pe de altă parte, ar trebui să-şi facă planul luând în calcul acea sumă minimă garantată, nu să se raporteze la sumele acordate pentru 2015, când a fost o situaţie excepţională“, mai spune Păunel, menţionând că pentru cererile de sprijin cuplat depuse în 2016 preconizează subvenţii de 7.000-8.000 euro/ha pentru tomatele în solarii şi 4.000-5.000 euro pentru tomatele de industrializare cultivate în câmp, ceea ce înseamnă, oricum, mai mult decât dublu faţă de subvenţia minimă garantată.

Directorul-adjunct al APIA Olt, Gheorghe Dumitrescu, declară în schimb că fermierii au fost informaţi la fiecare sesiune de depuneri de posibilităţile pe care le au, dar că, este adevărat, sunt relativ puţine solicitări de sprijin cuplat pentru legume aferente sesiunilor 2015 şi 2016, însă din alt motiv. „Când vin să depună cererea ei au deja răsadurile de plantat, cum mai pot să-şi ia documente că au folosit sămânţă certificată? Cei care produc să vândă pe marginea drumului nici nu cred că folosesc astfel de sămânţă. Trebuie, pe de altă parte, să producă şi să valorifice o anumită cantitate, şi să dovedească acest lucru cu documente. Dar nu asta este problema, noi îi informăm oricum, le spunem ce au de făcut. Există însă şi sindicat care poate să facă lucrul ăsta, există site-ul APIA, nu cred că n-au avut acces la informaţii“, a declarat Dumitrescu.

Bani din mai multe surse

Ce au aflat de asemenea cultivatorii de tomate la întâlnirea de duminică a fost faptul că pot beneficia simultan de mai multe măsuri. Ajutorul de minimis care se acordă în acest an pentru tomate, de 3.000 euro/hectar, poate fi cuplat cu subvenţia de la APIA amintită mai sus. dar şi cu banii europeni care pot fi accesaţi în cadrul diverselor măsuri, pentru dezvoltarea exploataţiei (40.000 euro pentru instalarea tinerilor fermieri sau 15.000 euro pentru dezvoltarea exploataţiei etc.).