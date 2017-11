Când devine periculoasă terapia cu aerosoli. „Este aiurea să administrezi un cortizon într-un caz de rinită virală“

Administrarea anumitor medicamente cu ajutorul nebulizatoarelor este considerată mai adecvată de către medici, în anumite situaţii, care deseori recomandă părinţilor care se confruntă cu episoade repetate de boală ale celor mici să achiziţioneze astfel de dispozitive. De multe ori însă, pentru că în trecut medicul a recomandat, pentru o anumită afecţiune, o astfel de terapie, părinţii iau decizia să nu-l mai consulte şi administrează fără indicaţie medicaţia, adesea în afecţiunile respiratorii.

Când e prea mult şi ce n-ar trebui să administrăm în lipsa sfatului competent al medicului a explicat medicul de familie pediatru Viorel Dumitrescu.



„Aerosolii sunt o variantă artificială a curelor de aer heliomarine. Când mergem la mare şi stăm în briza marină -, aer sărat, încărcat cu ioduri şi cât de cât curat - rezultatele se observă. Mulţi copii cu rinite cronice, chiar cu bronşite cronice, când se întorc de la mare au o perioadă de scădere a recurenţelor în bolile respiratorii.

Un alt avantaj - este o administrare, spun eu, mai uşoară a anumitor medicamente, pentru că sunt copii care nu acceptă să le pui picături în nas sau să le dai anumite medicamente, chiar pe gură“, spune medicul, recomandând, însă, ca administrarea de soluţie hipotonă să fie alegerea noastră, fără alte medicamente, dacă un medic nu le-a prescris. Chiar şi serul fiziologic ar trebui să nu-l administrăm cu ajutorul nebulizatorului mai mult de trei ori pe zi, mai spune medicul.

Se poate ajunge la insuficienţă cardiacă

De multe ori însă părinţi adaugă în serul fiziologic şi produse pe bază de cortizon, recomandate, e drept, de medici în cazul inflamaţiilor.

„De multe ori este aiurea să dai într-o rinită virală un cortizon, care scade imunitatea la nivel local. De ce-I dau? Când există fenomene asociate, cu inflamaţie foarte puternică, îi dau un pic de cortizon sau adrenalină. Nu oricând, ci dacă am constatat că acel copil are şi expir prelungit, are fenomene de bronşiole…“, a spus medicul, explicând că administrarea de produse pe bază de cortizon pe perioade mai lungi determină efecte pe care părinţii nu le cunosc. Mai mult, cei mai mulţi fac greşeli încă din prima zi de administrare, cu efecte adverse de nebănuit.

„În primul rând că părinţii nu respectă regula de a nu-i da mâncare sărată copilului şi se produc dezechilibre electrolitice, cu reţinere de apă. A doua chestiune, scăderea imunităţii la nivelul mucoaselor. Mai departe, dacă administrarea depăşeşte 10 zile poate să apară o insufiecinţă cardiacă, pentru că eu îi dau cortizon pe o parte şi există receptori la nivelul glandelor interne care scad producţia de cortizon internă. În momentul în care eu am sistat administrarea de cortizon extern, poate să apară o insuficienţă. Avem un centru, hipofiza, care vede că am suficient cortizon în sânge şi comandă corticosuprarenalei să nu mai producă. Şi până-şi revine la normal trece o perioadă, iar tu trebuie să scazi treptat doza, altfel există acest efect pervers“, a explicat medicul.

Efectele adverse nu se opresc aici. Pot fi şi la nivel local, la nivelul mucoasei nazale. Poate să apară subţierea acesteia, creşte friabilitatea, pot să apară sângerări etc.

CITIŢI ŞI: Răul ireparabil cauzat copiilor „hrăniţi“ de părinţi cu medicamente fără reţetă: „Antihistaminicul poate produce şoc“

Greşeli fatale făcute de părinţi în privinţa alimentaţiei celor mici. Doctor: „Am văzut ulcer la copil de 3 ani!“