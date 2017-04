Animalele care transmit rabia la om. Cine ar trebui să se vaccineze preventiv din cauza riscului uriaş de îmbolnăvire

O muşcătură serioasă de câine îţi poate aduce probleme mari, mai puţin rabia, dacă animalul nu a fost infectat, pe când un „ciocănit“ al păsării care a contractat cumplitul virus îţi semnează sentinţa la moarte, cum s-a întâmplat, cu ani în urmă, în cazul unui copil din judeţul Olt.



Cazurile care se prezintă în ograda medicilor infecţionişti sunt diverse, însă conduita pacienţilor se desfăşoară aproape după şablon, cei mai mulţi abandonând, din păcate, schema de vaccinare, atunci când aceasta se impune.

Pacienţii ajung cel mai des în camera de gardă a secţiei de Boli infecţioase, spune medicul specialist Nicoleta Udrea, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, muşcaţi de câini. Câinii din casă, câinii din gospodărie, câinii vecinilor, câini de pe stradă (care reprezintă, totuşi, un procent mai mic din total). Al doilea animal care, în urma muşcăturii, îi trimite pe stăpâni şi nu numai la medic este pisica. Locul trei şi-l dispută, cel puţin în această zonă, porcii şi caii, respectiv măgarii.

„Avem foarte multe astfel de cazuri, foarte multe. Cel puţin muşcături de cal şi de măgar eu nu am mai întâlnit în alte zone, de o asemenea amploare“, spune medicul. În astfel de cazuri se impune terapia antirabică dintr-un motiv simplu, spune medicul: oamenii de la sat îşi lasă adesea animalele şi păsările să pască în afara gospodăriilor, în preajm pădurilor, în mod deosebit, riscul de a intra în contact cu un animal purtător de rabie fiind real.

Hamsterul nu transmite rabia

Dintre animalele care au impus de asemenea vizita la infecţionist, nu neapărat şi vaccinarea sau administrarea de ser antirabic, nu lispesc hamsterii – „dar hamsterii nu transmit rabia, pentru motivul simplu că nu intră în contact cu animale infectate, trăiesc în casă. Aceşia transmit însă altele, cum este citomegalovirusul“, şerpii – care, nici aceştia, nu transmit rabia, însă dacă sunt veninoşi impun terapia cu ser pentru a neutraliza veninul.



„Regula ar fi că orice animal cu sânge cald poate transmite rabia. Cele mai frecvente însă sunt cazurile de care am vorbit anterior. Am avut de asemenea muşcături de şobolan. Se întâlnesc şi cazuri izolate, iar dintre acestea este cazul despre care am auzit, nu eram în spital la acel moment, al unui copil pe care un cocoş l-a „ciocănit“ în ochi, dacă pot spune aşa. Cocoşul avea rabie, iar copilul a murit. Pentru că rabia este o boală letală. Supravieţuirea ţine de cât de repede are loc intervenţia şi de zona în care a fost muşcată persoana, pentru că virusul se transmite de la periferie spre centru, prin terminaţiile nervoase. Este vital ca intervenţia să se realizeze în primele 72 de ore, doar în acest interval se mai poate face ceva“, a precizat medicul.

Cine ar trebui să se vaccineze preventiv

Vaccinarea antirabică se realizează însă după o schemă complexă. „Pacientul a fost educat că dacă este muşcat de câine trebuie să se prezinte la medic, să i se facă o injecţie, una singură. Şi este vorba, de fapt, de antitetanos, care de asemenea se administrează în cazul muşcăturii, şi în diverse alte cazuri, inclusiv accidente rutiere în urma cărora victimele prezintă plăgi. Antirabicul are însă o schemă mai complexă, de până la cinci doze. Şi pacienţii noştri vin şi fac prima doză, poate o fac şi pe-a doua, şi nu mai vin, au scăpat, dacă nu e vorba de rabie. Pe când în cazul unei scheme complete, la un episod viitor se intervine doar cu rapel“, spune medicul.

O serie de ocupaţii, în care riscul de a intra în contact cu animale potenţial infectate este mare, presupun vaccinarea antirabică. Este cazul lucrătorilor serviciilor de ecarisaj, este cazul silvicultorilor, al fermierilor etc.

