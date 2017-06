A dat foc la casă, după care s-a spânzurat. Doi copii minori au rămas fără tată

Un apel la 112 a anunţat, luni-seară, 19 iunie 2017, că un incendiu puternic se manifestă într-o gospodărie la Brastavăţu, în judeţul Olt. Pompierii Gărzii Vişina din cadrul ISU Olt au ajuns la faţa locului cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, iar în ajutorul lor au sărit şi voluntarii serviciului local pentru situaţii de urgenţă. Intervenţia a durat aproape o oră şi jumătate, în cele din urmă incendiul fiind lichidat.

Au ars o casă, pe aproximativ 25 metri pătraţi, o anexă în care erau amenajate o baie şi o bucătărie şi o altă anexă în care erau depozitate lemne de foc şi alte materiale şi obiecte de trebuinţă. Focul, însă, nu a izbucnit întâmplător, fiind provocat chiar de proprietarul casei, un bărbat de aproximativ 40 de ani, care după ce şi-a incendiat gospodăria şi-a pus capăt zilelor, spânzurându-se de crengile unui copac din curtea casei.





Gestul bărbatului este pus de gura satului pe seama faptului că soţia, de loc din comuna vecină, Vişina, ar fi decis să părăsească domiciliul.





„N-ş putea să confirm lucrul acesta, n-am auzit nimic. Evenimentul s-a întâmplat după ce am terminat programul. Nu suntem chiar vecini, am auzit sirenele şi am auzit şi eu oamenii în sat de cine ar fi vorba. Dacă, într-adevăr, aşa s-a întâmplat, e mare păcat. Era un bărbat harnic, cu doi copii de vârstă mică, un băiat şi o fată, cred că au mai puţin de 10 ani copiii. Locuia într-o casă pe care i-au lăsat-o bunicii, dar pe care o întreţinea bine“, a declarat un funcţionar din cadrul Primăriei Brastavăţu.