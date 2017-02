Tânăra care a transformat casa părinţilor în cel mai cochet boutique de familie. Cum i-a reuşit afacerea cu doar 20.000 de euro

Maria Bianca Cotora Grama, de 40 ani, absolventă a Facultăţii de Litere, profil germană – engleză, cu un Master în management industrial şi un MBA în management economic şi-a văzut visul cu ochii. După mai mulţi ani în care a plănuit toată această afacere de familie, acum culege roadele muncii. “Anna Boutique”, denumire inspirată de fiica sa, Anais, a devenit locul în care găseşti cadoul unicat, iar clienţii, în special corporatişti, au fost cuceriţi de dulceţurile aromate şi de decoraţiunile unicat.

“Am petrecut mult timp alături de fetiţa mea, ea m-a determinat să fiu foarte creativă, să dau frâu imaginaţiei şi să am curajul de a începe acest proiect minunat cu care cochetam imaginar de ceva vreme. Anais este de fapt «cea cu parfum de înger»”, povesteşte Bianca Cotora Grama, din Sibiu. În deschiderea atelierului a fost inspirată de ceea ce a văzut în străinătate, acolo unde mergea în concediu. Devenise o obsesie, un obiectiv de la care nu a abdicat.

Produse de pe vremea bunicii

Afacerea a început timid, în casa părinţilor, alături de mama sa, gospodină desăvârşită din mâinile căreia ieşeau tot felul de minunăţii culinare. S-a gândit că e vremea să le împartă şi cu alţii, să ofere ceva de calitate, unic, produse cu parfum de odinioară.

“Am început cu mama mea să preparăm dulceţuri în casa în diferite combinatii, cu tot felul de mirodenii şi arome. Îmi amintesc perfect, prima combinaţie a fost dulceaţa de caise cu lavandă şi vin. A urmat o perioadă în care m-am documentat, am citit şi m-am inspirat din cărţile achiziţionate între timp.





Începutul nu a fost greu, am fost susţinută de întreaga familie. Casa unde am deschis boutique-ul este a părinţilor mei, eu doar am renovat-o şi i-am dat aerul acesta idilic. Investiţia a fost de aproximativ 20.000 euro, dar s-a derulat în mai multe etape. Nu ne-am grăbit, am planificat totul atent şi cu rabdare. Nu pot sa spun ca a fost greu, fiindcă am plecat cu un gând pozitiv şi optimist şi cu multă pasiune. La început am avut o singură angajată şi am fost ajutată şi de mama mea. Acum avem 5 angajaţi”, povesteşte tânăra.

Reţete inedite



Fursecuri, dulceţuri, gemuri, siropuri, toate sunt preparate după reţeţele vechi ale bunicii Binacăi. O săsoaică, mereu înconjurată de lucruri fine şi cu dichis, o adevărată doamnă în atitudine, ţinută şi comportament care i-a imprimat şi nepoatei gustul pentru rafinament.



“Pe lângă boutique, unde este şi atelierul de croitorie, avem şi un laborator unde preparăm produsele alimentare. Pana de curand, Mama a fost cea care conducea laboratorul. Alături de mama am dat frâu liber imaginaţiei şi am conceput reteţele, de care astăzi se bucură clienţii noştri. Combinaţii inedite? Confitura de mandarine cu piper verde, zacusca cu prune şi fursecurile „ochi de bufniţă”. Ştiu, sună ciudat, dar sunt deosebite şi foarte gustoase”, spune femeia.

La vânzare, clienţii găsesc adevărate delicii: muştar cu pere, dulceaţă de caise cu vin sau de căpşuni cu piper roz, dulceaţă de mere copate, dulceaţă de cireşe cu vin roşu, pânine cu fructe uscate, ciocolata de casă, dulceaţă de affine cu ghimbir, dulceaţă de vişine cu ciocolată neagră, biscuiţi cu fistic şi fructe deshidratate, dulceaţă de citrice cu migdale, turtăp dulce berlineză, toate la preţuri cuprinse între 13 şi 20 de lei. Despre clienţi, aceştia provin din toate categoriile sociale, spune Bianca Cotora Grama. Sunt persoane rafinate, care apreciază munca manuală, deosebite şi care caută mereu lucruri aparte.

Clientul stabileşte bugetul

“La noi nu există cel mai scump sau cel mai ieftin produs. Noi dăm spaţiu clienţilor, ei sunt cei care stabilesc bugetul. Lucrând foate mult pe bază de comandă, clientul este cel care decide şi care alege. Putem oferi produse la 5 lei, dar şi la 700 lei. Cele mai mari vânzari le avem în preajma sărbătorilor: Crăciun şi Paşte. Atunci pregătim coşurile cadou corporate. E o munca enormă, foarte solicitantă şi minuţioasă. Totul este pregătit individual, cu mare grijă pentru detaliu, fiindcă nimic nu trebuie să se repete, iar fiecare client trebuie să se simtă diferit faţă de celălalt. Avem comenzi şi în străinătate, dar cel mai mult vindem în ţară”, explică tânăra antreprenor.

Trei proiecte simultane



Pentru a-şi tine clienţii aproape, Bianca Cotora Grama e tot timpul conectată la nou, la dorinţele oamenilor şi încearcă să-i uimească de fiecare dată cu produsele de la Anna Boutique. “Eu mă ocup de acest proiect, eu hotărăsc ce linie urmăm, în funcţie de sezon, linie şi cromatică – în cazul produselor textile. În cazul produselor alimentare, gândim reţete noi, dar nu foarte multe să bulversăm clienţii, ci doar unul sau două pe sezon. Păstrăm produsele consacrate deja şi eliminam cele care 3 sau 4 sezoane nu s-au bucurat de succes.



Produsele noastre sunt realizate, în mare parte, pe bază de comandă. Oferim produse alimentare precum: dulceţuri,gemuri, zacuscă, siropuri şi fursecuri, dar şi produse textile pentru casă: feţe de masă, perne decorative. Sunt implicată în trei proiecte simultane, iar acest lucru mă impiedică să stau full-time la Anna Boutique. Există o colegă care se ocupă de buna funcţionare a business-ului , cunoscându-mi foarte bine pretenţiile şi urmând atent liniile trasate de mine”, explică Bianca Cotora Grama.



De altfel, activitatea sa se împarte pe trei paliere: magazinul de suveniruri, o grădiniţă particulară în Sibiu şi o cabană, din Valea Avrigului, la poalele muntelui Suru, lângă cascada Îngerilor, unde turiştii vin şi se relaxează în mijlocul naturii.



Piedici pentru tinerii antreprenori

Despre începuturile micii afaceri, dar şi despre neajunsurile cărora a trebuit să le facă faţă, Bianca spune că nu s-a lăsat doborâtă de niciun obstacol. Ştia când a pornit la drum că va fi dificil, dar nu imposibil ca să-şi atingă ţinta. Spune că pentru un tânăr antreprenor birocraţia e ca o piatră de moară. “Consider că nu e greu să începi, important este să ai încredere în tine şi să-ţi urmăreşti exact obiectivele propuse. Trebuie să înţelegi că există perioade bune şi perioade slabe, să fii deschis la nou, să poţi să te pliezi după cererile clienţilor, să fii deschis şi optimist.

Personal mă deranjează birocraţia şi lupta continuă cu multitudinea de formalităţi care trebuie îndeplinite. Nu doar că nu sunt necesare, dar ocupă extrem de mult timp. Sunt precum o avalanşă, vin din ce în ce mai multe. În loc să simplificăm, totul se complică.





Bianca, alături de fiica sa

Alt aspect care mă deranjază este faptul că statul susţine mult prea puţin tinerii antreprenori. Nu există programe de informare şi de ajutorare a micilor întreprinzători. Sau dacă ţi se oferă pe o parte, eţti împiedicat şi dezorientat când începi să aprofundezi problema”, e de părere tânăra din Sibiu.



