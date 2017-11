Scădere de 7%. Modificările fiscale „lovesc“ în două categorii de angajaţi: persoanele cu dizabilităţi şi IT-iştii

Pentru angajaţii din IT şi persoanele cu dizabilităţi, mutarea impozitelor în sarcina angajatorului duce la importante scăderi de venituri

Persoanele cu dizabilităţi şi angajaţii din IT sunt cei care, de anul viitor, vor pierde şapte la sută din actualele venituri nete. Este rezultatul unui calcul realizat de un expert contabil asupra acestor categorii de angajaţi care, spre diferenţă de restul, sunt scutite de la plata impozitului pe salariu. Noile prevederi propuse de actualul Executiv în cadrul aşa-numitei ”Revoluţii fiscale” păstrează aceste scutiri de la plata impozitului pe salariu pentru angajaţii cu dizabilităţi şi cei din IT, dar faptul că li se trece în sarcina lor plata tuturor impozitelor va duce la diminuarea veniturilor.

Calcule cu pixul pe hârtie. Ce e acum

Explicaţia motivului pentru care angajaţii persoane cu dizabilităţi şi cei din domeniul IT vor încasa mai puţini bani în urma modificărilor fiscale propuse de actualul executiv este una destul de tehnică. Aceasta trebuie să pornească de la înţelegerea ideii de mutare a impozitelor din sarcina angajatorului în cea a angajatului.

În prezent, costurilor cu salariile sunt împărţite între angajat şi angajator. Adică, din salariul brut al unui angajat, impozite de 16,5% din salariu sunt în sarcina angajatului şi impozite de 22,75% - în sarcina angajatorului. Aceste impozite se aplică la salariul brut care, de anul viitor, va avea o altă valoare, având în vedere că acesta va reuni şi taxele care, până acum, erau în sarcina angajatorului.

Pentru a înţelege mai uşor această situaţie, expertul contabil Mircea Coman, cel care conduce societatea Acecont, a ales exemplul unui actual salariu brut de 3.500 de lei, plătit unui IT-ist ori unei persoane cu dizabilităţi. În acest moment, din acest salariu brut angajatului îi revin taxe de 589 de lei, iar angajatorul mai plăteşte pe lângă acesta alte taxe în valoare totală de 797 de lei.

Iar pe actualul sistem de impozitare, angajatul cu un salariu brut de 3.500 de lei ar avea un venit net de 2.921 de lei.

Chestiunea „noului brut“

De anul viitor, potrivit modificărilor propuse de guvern, salariul brut va include şi taxele care acum sunt în sarcina angajatorului, rezultând un „nou“ salariu brut de 4.297 de lei. Pentru precizie, din această valoare trebuie scăzut impozitul de 2,25% pentru Fondul de garantare a creanţelor salariale (taxa ”de solidaritate”), impozit care va mai rămâne totuşi în sarcina angajatorului. În exemplul salariului ales de Mircea Coman, cei 2,25% înseamnă 95 de lei. Scăzuţi din cei 4.297 de lei rezultă că, de anul viitor, „noul“ salariu brut asupra căruia vor fi aplicate impozitele în sarcina angajatului este de 4.202 de lei.

După impozitarea acestui nou salariu brut, IT-iştii şi persoanele cu dizabilităţi vor mai avea de încasat un salariu net de 2.731 de lei, cu 190 de lei mai puţin decât acum. Pentru a păstra acelaşi salariu net, angajatorul va trebui să mai scoată din conturi încă 299 de lei.

„Acest 4.202 de lei, în exemplul de faţă, se transformă în noul brut. La care, dacă se aplică acum impozitele totale de 35%, rezultă un salariu net mai mic cu 190 de lei decât cel de actual. Situaţia se datorează prevederilor speciale pentru angajaţii din IT şi persoanele cu dizabilităţi, care sunt scutite pe plata impozitului pe salariu. Acest impozit pe salariu este prevăzut a scădea de anul viitor de la 16% la 10%, dar pentru veniturile IT-iştilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi această scădere a impozitului pe salariu nu are nicio relevanţă, fiind scutite. Aceste categorii de angajaţi vor rămâne cu impozitul de 35% pe suma mărită, brutul cel nou cum ar veni, care include şi taxele angajatorului, mai puţin acele 2,25% pentru fondurile de garantare”, explică Mircea Coman.

Persoanele cu dizabilităţi, lovite de două ori

O altă modificare fiscală prevăzută a fi adoptată în şedinţa de Guvern de miercuri este cea a plafonului pentru impozitul pe venit. În prezent sunt impozitate cu 1% din cifra de afaceri firmele care au venituri anuale de până la 500.000 de euro, cele care depăşesc acest plafon fiind impozitate în funcţie de profit. De anul viitor, acest plafon va creşte la un milion de euro. „Numeroase firme (450.000, aproxima ministrul Finanţelor – n.r.) vor trece la plata impozitului în funcţie de cifra de afaceri şi nu de cea a profitului. Or, acelea care, până acum, plătesc impozit pe profit aveau posibilitatea – într-o anumită limită - să îşi deducă sumele cu care sponsorizau persoane cu dizabilităţi, asociaţii şi aşa mai departe. Acum, cu noile prevederi, sponsorizările pentru societăţile cu o cifră de afaceri de sub un milion de euro nu mai sunt încurajate, deoarece aceste firme nu mai au niciun avantaj fiscal. Vor sponsoriza doar dacă asta doresc cu adevărat, fără să mai fie stimulate în acest sens”, mai explică Mircea Coman, expert contabil.

Aproximativ 90.000

Potrivit datelor date publicităţii de Institutul naţional de statistică, în România lucrează în domeniul IT mai bine de 60.000 de persoane. Aceeaşi sursă mai estimează că aproape 30.000 de persoane cu dizabilităţi sunt angajate în acest moment. Pentru a stimula domeniul IT, dar şi pentru a încuraja angajarea persoanelor cu dizabilităţi, Codul Fiscal prevede în aceste situaţii zero impozite pe salariu (care în prezent sunt de 16% şi sunt propuse a scădea, de anul viitor, la 10%).