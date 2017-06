Sindicalistul Dan Burulea, în prima zi de grevă a foamei

Presedintele CNSLR Fratia, Dan Burulea, a inceput miercuri, 7 iunie, greva foamei. Acesta protesteaza in centru orasului, in fata statuii lui Vasile Lucaciu din parcul central.

Dan Burulea are o serie de revendicari, mai exact masuri ale Curtii Constitutionale care nu au fost puse in aplicare.

„Singurul lucru care m-ar face sa renunt la greva ar fi o recunoastere, cel putin din partea reprezentantului Guvernului, a lucrurilor pe care eu le cer, ca fiind adevarate. Imi pare rau ca il pun tocmai pe Darius Filip in aceasta situatie. Am avut discuţii cu unii şefi de instituţii cu privire la punea în aplicare a unor decizii a Curţii Constituţionale. Iniţial au zis că da, am dreptate, pe urmă şi-au schimbat poziţia. În rest nu am fost contactat de alte instituţii după ce am anunţat că intru în greva foamei.”, afirmă Dan Burulea

Dan Burulea afirma ca nu vede nici un impediment sa opreasca actiunea de protest prea repede. Acesta si-a facut analize de sanatate si s-a cantarit inainte sa inceapa greva foamei, sanatatea fiind de partea lui. Acesta a mancat ultima data in seara zilei de marti. Zilnic el va fi prezent doua ore in centrul orasului, dar refuzand sa manance si in restul timpului.