Sătmărenii întorc ajutorul primit în 1970 la inundaţii şi ajută un oraş din Ucraina

Consilierii locali sătmăreni au avut pe mese, joi, în şedinţa de consiliu local, un proiect maipuţin întâlnit, nefiind vorba nici de o asfaltări, nici de investiţii, nici chestiuni sociale, ci un gest de omenie faţă de unul din oraşele înfrăţite, Beregovo, din Ucraina.

Situaţia din Ucraina este încă destul de sensibilă, situaţia economică a anumitor zone unde au avut loc conflicte puternice fiind destul de sensibilă. Municipiului Beregovo, înfrăţit cu Satu Mare încă în 2008, este unul dintre oraşele care sunt la limita supravieţuirii, având dificultăţi în funcţionrea administrativă.

Aceştia au solicitat un ajutor de 10.000 de euro de la Satu Mare, bani care să le asigure funcţionarea iluminatului public stradal şi în instituţii. Înainte să se supună la vot, consilierul Radu Roca s-a anunţat la cuvânt deodată cu primarul Kereskenyi Gabor, acestuia acordându-i-se prioritate.

„După cum afirmă primarul oraşului nostru înfrăţit, au probleme foarte mari în ceea ce priveşte serviciul public e iluminat stradal din municipiul Beregovo. Consider că şi noi, dacă suntem în posibilitatea să întindem o mână de ajutor,putem să facem acest lucru. Pentru noi această sumă, de 10.000 de euro nu este extraordinară,dar pe oraşul nostru înfrăţit îi ajută în realitate. Aşa cum am beneficiat şi noi de ajutorul oraşelor înfrăţite Zutphen şi Wolfenbuttel, după calamităţile naturale din 1970 consider că soarta ne-a dat ocazia ca şi noi la Satu Mare să facem un gest pentru oraşul Berogovo.”, a afirmat edilul.

După această explicaţie consilierul Radu Roca nu a mai luat cuvântul.