Sacrificiile unui titlu de campion: mărturiile unui tânăr culturist

Denis Ignătescu este cel mai proaspăt campion naţional la culturim la categoria juniori 70 kg, dar şi la categoria Open juniori. El şi-a câştigat medaliile în acest weekend, după o perioadă lungă de antrenamente, suprasocilitare şi ambiţie dusă la extrem. Este elev la Colegiul Naţional Mihai Eminescu, având doar 17 ani.

A intrat în sală prima dată cu gândul de a scăpa de kilograme, pentru a place fetelor şi a arăta bine la ştrand, dar microbul fiarelor l-a prins rapid şi de atunci aproape că nu este zi în care să nu se gândească la concursuri şi să nu se antreneze.

„Am fost un copil destul de grăsuţ, am slăbit şi când am fost slab am decis că a venit timpul să pun puţini muşchii pe mine, pentru fete şi ca să arăt bine la ştrand. Când m-am apucat nu mă gândeam că o să ajung la concurs, dar după ce l-am întâlnit pe Călin Ciugurean am ştiut că vreau să fiu culturist cu orice preţ. Mă antrenez zilnic, chiar şi atunci când nu mă pregătesc de concurs, dar când ne decidem să participăm la ceva, alocăm în mod normal vreo 2 luni de antrenament specific, plus dietă şi suplimentaţie aferentă”, povesteşte Denis Ignătescu.

Efortul care stă în spatele performanţei lui Denis din acest weekend este enorm. După cum povesteşte chiar el, există perioade înainte de competiţii în care efortul e inuman, când antrenamentele sunt distructiv de grele şi frustrările lui că nu mai poate face două-trei repetări sunt extraordinare, asta în timp ce foame îl macină pe interior.

Decizia de a deveni bodybuilder a luat-o după ce l-a cunoscut pe Călin Ciugurean, cel are l-a şi îndreptat spre antrenorul Ioan Bârsan, care între timp i-a devenit mentor şi al doilea tată.

„Mentorul meu, omul care m-a făcut să fiu ce sunt astăzi, căruia i-am spus simplu că vreau să am muşchi, şi care pe 5 decembrie 2015 mi-a spus: Bine copile, de luni hai la sală să facem muşchi! Restul a fost muncă şi muncă. Şi după un an jumate, în 9 aprilie 2016, am debutat la Cluj”, a declarat Denis Ignătescu. Participarea la Campionatul Naţional a venit exact de ziua părinţilor lui. Perioada de dinainte a fost una extremă, cu puţin somn, deshidratare şi mulţi carbohidraţi care să îi umfle muşchii pentru a arăta bine. La toate acestea s-a adăugat stresul primei competiţii de anvergură şi teama de necunoscut.

„Vineri am început deshidratarea şi am început să am nişte crampe groaznice la abdomen din cauza faptului că nivelul de grăsime îmi era prea scăzut. Vineri spre sâmbătă m-am trezit de 4 ori din cauza crampelor şi a durerii insuportabile. Sâmbătă dimineaţa am avut buzele atât de uscate încât mi-a venit jos pielea de pe ele”, îşi aminteşte Denis clipele dinainte de concurs.

Atmosfera de concurs, cu care s-a întâlnit pentru prima dată, l-a făcut însă să prindă puţină putere şi încredere. După cele trei runde de poziţii obligatorii de prezentare a urmat programul liber, acolo unde Denis a fost aplaudat la scenă deschisă, ceea ce l-a făcut să simtă că efortul lui nu a fost în zadar. Titlul la juniori a venit imediat.

„După câştigarea categoriei am fost avertizat să nu plec din backstage pentru că urmează Openul, categoria unde se înfruntă campionii tuturor categoriilor, pentru a se desemna campionul absolut. Când am văzut concurenţa de la Open nu mi-am dat nici o şansă, dar am spus că voi urca pe scena şi că voi da totul chiar şi ultima suflare pentru a ajunge Campion Absolut. Chiar dacă colegii mei au spus că voi lua openul eu nu am văzut lucrurile chiar aşa”, mai declară campionul.

Când prezentatorul i-a strigat numele în continuarea premiului cel mare, nu i-a venit să creadă şi a rămas blocat. I-a luat câteva secunde să conştientizeze că el este Denis Ignătescu de la Voinţa Satu Mare, cel care trebuie să se prezinte pe scenă pentru a ridica premiul de Campion Absolut.

Pentru viitorul apropiat, Denis îşi doreşte o clasare bună la Pro Nutrition Gp din septembrie, de la Dej, iar în 2018 câştigarea Campionatului Naţional, care să vină cu o cooptare în lotul naţional de la Campionatele Balcanice şi Europene.

Pe termen lung Denis îşi doreşte să termine cu bine liceul şi să ajungă antrenor în cadrul acestui sport, iar cu ajutorul lui şi alţi tineri să trăiască emoţiile şi bucuriile unor titluri în acest domeniu. E conştient că visul lui se leagă de Statele Unite, acolo unde societatea e suficient de dezvoltată pentru ca el să poată trăi din aşa ceva. Acesta ar fi un semn de apreciere şi de mulţumire faţă de cei care l-au dus pe el pe acest drum şi cărora doreşte să le mulţumească, respectiv Ioan Bârsan, cel care a dat chiar şi bani din buzunarul lui pentru deplasărila concursuri, şi Călin Ciugurean, cel care i-a deschis ochii spre frumuseţea performanţei în culturism.