Românul care a construit o salină artificială pentru a-şi trata fiica. Mii de părinţi profită acum gratuit de munca lui

„Noi locuiam la Cluj, eu am lucrat la Consiliul Judeţean Cluj şi mai apoi la Compania de apă, ca economist. S-a născut pitica noastră şi era mereu bolnavă şi iar bolnavă. Am băgat un sac de medicamente în ea, dar numai nu îi trecea. Atunci am vorbit cu doctorii şi am tot studiat şi am aflat că aerul sărat şi aerosolii pot să fie rezolvarea problemelor ei. M-am pus pe studiat ce înseamnă să deschid o salină artificială, cum ar funcţiona, ce beneficii are, ce contraindicaţii, de ce anume ar fi nevoie şi mi-am făcut curaj să încep să o construiesc. Pentru asta a fost nevoie să renunţăm la tot, la Cluj, la prieteni, la locurile de muncă şi să ne mutăm în Satu Mare”, povesteşte Dorel Popa.





Acesta s-a mutat la socrii săi, care deţineau un spaţiu în care funcţiona un bar. A transformat locul în totalitate şi l-a dotat cu tot ce avea nevoie pentru a corespunde la ceea ce avea el nevoie. Investiţia sa s-a bazat pe economiile pe care le aveau, bani de la părinţi şi bani de la stat prin programul SRL-D, dar aproximările de la început nu au fost suficiente, aşa că, pentru a finaliza investiţia, a mai luat şi un împrumut bancar.





„Nu a fost uşor la început, a durat ceva până am scos-o la capăt, a presupus mai multe costuri decât calculasem noi iniţial. În total am investit în salină cam 30.000 de euro. Asta în condiţiile în care eu stăteam aici zi de zi, de dimineaţa de la 8.00 până seara la 11.00, cu o mică pauză la prânz, să igienizez locul, să trag cabluri, să lipesc sarea pe pereţi. Pe pereţii din salină sunt cam 3 tone de sare lipită.”, mai povesteşte antreprenorul.





Deşi efortul a fost unul considerabil, acum, la 2 ani de la deschidere, Dorel Popa se declară mulţumit şi mândru de ceea ce a realizat. Salina sa este singura cu aerosoli din zonă, ceea ce face ca efectele ei să fie mult mai repede vizibile şi să aibă calităţi sporite faţă de alte saline fără aerosoli.







„Aerosolii sunt cei care diferenţiază această salină de salina de la Turda de exemplu sau de alte saline artificiale. Acolo înhalezi doar aerul acela sărat, dar aici, cei care intră, inhalează aerosoli, sare mărunţită la dimensiuni de 2-3 microni. Aceasta intră pe căile respiratorii, se depune, înmoaie depunerile de acolo şi pe urmă încep expectoraţiile şi efectiv curăţarea căilor respiratorii. Nu face minuni, asta spun tututor, un tratament de 10 şedinţe la salină nu te face să poţi ieşi în mijlocul iernii în mânecă scurtă afară şi să nu răceşti, dar te poate scăpa de medicamente şi vizite la doctor. De 2 ani de când suntem aici, micuţa mea nu a mai trecut pe la doctor şi problemele pe care le avea înainte au dispărut”, mărturiseşte Dorel.





Şapte tone de sare au ajuns de la Ocna Mureş la Satu Mare pentru afacerea lui Dorel. O parte din aceasta a fost lipită pe pereţii salinei, iar alte două tone sunt pe jos, ca un nisip alb, în care copiii adoră să se joace. Încă două tone sunt rezerva, pentru că periodic e nevoie de completarea cu 50-100 kg de sare. Pentru aparatul de aerosoli sarea este una specială.





„Pentru aparatul de aerosoli comandăm o sare specială, fără iod, fără nici un tratatament. Ea vine împachetată la jumătate de kilogram. Înainte să o introduc în aparatul care o sfarmă şi mai apoi o ventilează în încăperea salinei, o încălezesc. Urmăresc foarte atent parametrii de funcţionare optimi, temperatură, umiditate şi restul”, explică Dorel procesul.





După fiecare şedinţă de 45 de minute de salină, Dorel îşi face timp să pornească aparatele de ventilaţie, pentru a curăţa aerul din interior, acolo unde de cele mai multe ori lumea tuşeşte sau strănută, tocmai pentru că sarea curăţă căile respiratorii. În acest fel nu există nici un microb în salină, mai ales că sarea nu permite dezvoltarea lor.





„La început medicii ne-au fost oarecum duşmani. Le tot spuneau oamenilor că nu e bine să vină la salină, că e plin de microbi în salină, dar ei nu ştiau ce e aici şi omiteau să spună că în sare nu se dezvoltă microbii. Încetul cu încetul, unii după ce au venit pe aici şi au văzut despre ce este vorba, au început să ne recomande şi chiar să ne trimită oameni”, mai povesteşte Dorel Popa.





Pentru că a pornit afacerea aceasta ca rezolvare a problemelor fetiţei ei, Dorel doreşte să ajute şi alţi părinţi cu copii cu sistem de imunitate scăzut, astfel că toţi cei mici sub 6 ani au intrarea gratuită la salină, cu obligaţia părinţilor de a-i supraveghea. Accidentele sunt iminente atunci când adulţii nu sutn atenţi la cei mici, sarea ajungând de multe ori în ochii celor mici.





Acum, la doi ani de la deschiderea salinei, după ce aproximativ 4.000 de persoane le-au trecut pragul, Dorel şi soţia sa au în plan să dezvolte afacerea şi să deschidă noi saline artificiale în alte oraşe.

