Primarul municipiului a dat nota 8,5 organizării din acest an a Zilelor Oraşului

Conducerea primăriei municipiului Satu Mare împreună cu cei care au organizat Zilele Oraşului Satu Mare s-au prezentat marţi într-o conferinţă de presă pentru a prezenta un bilanţ al evenimentului, din punct de vedere organizatoric.

Primele mulţumiri ale primarului municipiului, Kereskenyi Gabor au fost către sătmărenii care au ales să se prezinte la acest eveniment, ei fiind cei pentru care s-a organizat cea de-a XXI-a ediţie a acestei sărbători. Au urmat apoi cei care au fost un factor important al bune derulări a evenimentului.

Mai apoi a urmat o sinteză a ceea ce s-a întâmplat în acest an, prima observaţie fiind că în acest an au luat parte mult mai mulţi cetăţeni la această sărbătoare decât în anii anteriori, lucru observat şi de instituţiile cu scop de control şi supraveghere.

„În acest an am ajuns la un număr record de sătmăreni care au participat şi care au urmărit concertele live pe reţelele de socializare. Ne-am bucurat că am avut 137 de artişti delegaţi. Am avut mai mult de 50 de oaspeţi din oraşele înfrăţite”, a declarat primarul Kereskenyi Gabor.

„Jandarmeria, ISU, au estimat că a fosr un record de prezenţă faţă de anii precedenţi. La concertele de seară întreaga Piaţă 25 Octombrie a fost ocupată. Faţă de anii precedenţi şi comercianţii au afirmat că au avut vânzări record. Anii precedenţi am avut peste 150 de comercianţ, în acest an doar 86 am avut”, a declarat şi organizatorul Gergo Butka.

Comercianţii au avut anul acesta parte de mai multe restricţii organizatorice, impuse de către conducerea primăriei. Ei au fost nevoiţi să lucreze puţin la imaginea standului, dar şi la păstrarea curăţeniei prin amplasarea de folie de plastic sau linoleu sub standuri.

„În ceea ce priveşte curăţenia, ca să vă zic date exacte, în anii precedenţi au fost cantităţi între 200 şi 300 de metri cubi, atâta au produs participanţii. În acest an au fost 180 metri cubi de deşeuri produse. A fost o poza drăguţă pe reţelele de socializare, chiar după un concert cineva a postat o poza cum arată piaţa. La fel cum arată orice piaţă din Londra până în Beijing. Contează că odată ce oamenii încep să desfăşoare activităţile, merg la muncă sau începe a doua zi, să fie curat”, a mai declarat edilul.

Deşi în acest an numărul comercianţilor a fost mai mic decât în alţi ani, sumele încasate de la aceştia la bugetul local au fost mai mari. Cei 86 de comercianţi au plătit 100.000 lei pentru inchirierea spaţiilor, ceea ce a reprezentat cam un sfert din costurile de organizare ale evenimentului.

Pentru tot ceea ce s-a întâmplat la Zilele Oraşului Satu Mare edilul a acordat nota 8,5, afirmând că se pot aduce îmbunătăţiri pentru ediţiile viitoare.