Grecul care iubeşte România atât de mult încât donează profitul din propria afacere copiilor bolnavi de cancer

Petros Petrakas este un bărbat care debordează de mai multă energie decât mulţi tineri de 20 de ani. Se arată plin de viaţă şi dornic să lase ceva în urma lui.

Din 2016, s-a stabilit în Satu Mare, locul despre care spune că sufletul său îl consideră acasă, deşi a locuit până acum în mai multe ţări de pe trei continente. Petros s-a născut în Zimbabwe, Africa, acolo unde părinţii săi au fugit după ce tatăl său a răpit-o pe mama lui, pentru că religiile şi politica satelor din Grecia din care proveneau nu le permitea să se căsătorească.

Prigonit în Africa pentru că era alb

„Eu m-am născut în Africa, unde am şi urmat şcoala, până la sfârşitul liceului. Am urmat cursurile unei şcoli britanice din Zimbabwe dar împreună cu familia, am fost nevoiţi să plecăm de acolo din cauza persecutării albilor din zonă, astfel că la 20 de ani am ajuns înapoi în patria părinţilor mei, în Grecia, în Effes. Eram tânăr şi plin de energie şi am început să îmi caut locul, am fost pe vase de croazieră, am fost în Statele Unite dar până la urmă m-am întors în Grecia”, afirmă Petros.

S-a căsătorit şi şi-a întemeiat o familie frumoasă, cu trei copii, având o viaţă prosperă în Creta, acolo unde a dezvoltat afacerea socrilor, o mică pensiune, pe care a transformat-o într-un hotel modern, unde se tratau pensionarii din Grecia.

Lucrurile s-au schimbat, iar după ce copiii au crescut, fiecare şi-a urmat propriul drum . Petros şi-a cedat partea sa din afacere către copii, şi s-a mutat înapoi la părinţi, în Effes, acolo unde a avut primul impact cu românii, pe care îi călăuzea prin Grecia când mergeau în concediu.

A plecat din Grecia, când a început criza, cu 200 de euro în buzunar

„Nu am făcut mult timp asta pentru că în Grecia a venit criza şi lucrurile nu mai mergeau. Am primit de la tatăl meu un bilet de avion şi 200 de euro şi m-a sfătuit să plec să îmi fac un rost în altă parte. Aveam 49 de ani şi 200 de euro în buzunar, deci nu mă aştepta o viaţă uşoară”, mai povesteşte Petros.

A ajuns în Olanda şi a lucrat într-o casă a unei familii, să îi ajute cu întreţinerea, dar în paralel îşi căuta de lucru într-o fabrică, pentru a avea un venit stabil. S-a lovit pentru a doua oară în viaţa sa de discriminare, pentru că el, ca şi grec, nu era primit în comunităţile de polonezi şi turci din fabrici, motiv pentru care după doar câteva luni a ajuns în Suedia, la un job găsit pe internet.

„Am avut la doamna Cristina, într-un sat de munte, în Suedia, pentru a avea grijă de soţul ei bolnav şi de copii. Nu am stat numai două luni acolo, pentru că simţeam că mă ataşez de copii şi nu îmi doream asta. A decedat soţul doamnei şi am decis să plec la Londra pentru a-mi căuta un rost şi pentru a o lua din nou de la zero. Acolo e o altă poveste întreagă, am stat la un hostel până am rămas fără bani. Mă simţeam exclus de peste tot iar când am rămas fără bani am stat o noapte întreagă în ploaie şi am plâns şi m-am rugat să primesc un semn de la Dumnezeu”, mai afirmă grecul.





Paşii i-au fost călăuziţi spre o biserică grecească, care i-a dat de mâncare, haine şi nişte bani, cât să ajungă la o comunitate de greci unde a fost găzduit câteva luni până şi-a găsit de lucru.

„Nu aveam eu nu ştiu ce bani, puţini, ce îi primisem de la biserică. De ei mi-am luat un costum de la un second hand, un magazin de caritate era. Şi aşa îmbrăcat am mers la un interviu şi am şi obţinut un post de recepţioner la un bloc cu oameni de toate naţionalităţile, eu le dădeam corespondenţa, cheile. Dar cum îmi plăcea să fac ceva şi fizic, cu mâinile, tot reparam una alta pe la oameni prin case, ba schimbam un bec, ba o clanţă. Până într-o zi când am avut un accident de muncă, am picat de pe scară şi am suferit o leziune la coloană şi de atunci doctorii nu m-au mai lăsat să muncesc”, mai povesteşte Petros.

„Aici m-am simţit cel mai acasă din toate locurile unde am fost”

A stat pe ajutorul primit în urma accidentului de muncă, dar lipsa de ocupaţie l-a făcut să resimtă o decădere psihică severă, cu episoade de gânduri suicidale. Atunci şi-a amintit de România, pe care o vizitase într-un concediu în perioada în care lucra ca recepţioner, şi a mai făcut câteva vizite pentru a uita de problemele din Londra. În 2016, după multe drumuri de Satu Mare – Londra, şi-a luat un apartament în Satu Mare şi l-a adus şi pe tatăl său aici.

„L-am adus şi pe tata să stea cu mine, pentru că aici m-am simţit cel mai acasă din toate locurile unde am fost în lume, de când locuiam în Zimbabwe. La început am trăit amândoi din pensia lui de câteva sute de euro, şi a mea la fel, şi ajutorul primit din Londra. Nici nu vă puteţi da seama cât de bine mă simt în România, cât de mult îmi place. Căldura oamenilor e cu totul una specială, aici nu mă simt străin pe stradă cum mă simţeam în Londra. M-am îndrăgostit de mâncarea românească, am avut 75 de kg când am ajuns în România iar acum am peste 90, deci vă puteţi da seama cât de mult îmi place”, povesteşte grecul.