Locatarii care consideră că antenele GSM le afectează sănătatea pot cere demontarea lor. S-a întâmplat în Reşiţa şi instanţa le-a dat câştig de cauză

Decizia a fost dată de Judecătoria Sectorului 1, însă nu este definitivă, dar obligă compania Vodafone să demonteze, în termen de 60 de zile, antenele de pe terasa blocului reşiţean.

"Obligă pârâta să demonteze şi să mute antena situată pe terasa blocului nr. 30 B, din oraşul Reşita, str. Petru Maior, judeţul Caras Severin, în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Autorizează reclamanta ca, în cazul în care pârata nu efectuează demontarea şi preluarea antenei situate pe terasa blocului nr. 30 B, din oraşul Reşita, str. Petru Maior, judetul Caraş-Severin, în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, sa efectueze aceste operatiuni pe cheltuiala pârâtei”, se arată în hotărârea instanţei.

Avocatul Adrian Cuculis, reprezentantul asociaţiei reşiţene, spune că administratorul şi mai mulţi locatari ai blocului susţin că au probleme de sănătate din cauza acestor antene.

“Pe administratorul blocului îl aveam client într-un alt proces şi ne-a spus că au o antenă pe terasa blocului cu un contract vechi, încheiat de foarte mult timp. Mi-a mai spus că a constatat că de-a lungul timpului starea sa de sănătate s-a depreciat. Avea şi documente medicale, dar fără să poată face o legătură directă, pentru că nici nu există studii care să te poată ajuta în sensul asta”, spune avocatul Adrian Cuculis.

Reglementare europeană care doboară antenele de pe blocuri

Avocatul susţine că instanţa a dat câştig de cauză asociaţiei pe care a reprezentat-o datorită unei reglementări europene “Atât timp cât nu s-a stabilit cu un anumit grad de certitudine că antenele GSM nu au nici un efect periculos asupra vieţii şi sănătăţii unei persoane ce locuieşte permanent în preajma acestor dispozitive, reclamantul trebuie să beneficieze de principiul precauţiei instituit de art 174 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (fostul art. 130 R din Tratataul de la Maastricht), care s-ar traduce prin aceea că, în lipsa unor date certe referitoare la consecinţele pe termen lung ale expunerii la campuri electromagnetice, autorităţile trebuie sa protejeze cu prioritate individul contra riscurilor potenţiale . Instanta apreciază că dreptul la viaţă şi integritate fizică şi implicit la sănătate, garantat de art. 2 din Convenţia Drepturilor Omului ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicată in M. Of. Nr. 135/31.05.1994) şi consacrat de art. 22 si 34 din Constitutie, presupune şi eliminarea din mediul biologic al individului a oricarui risc potenţial pentru sănătatea şi bunăstarea sa”, arată Cuculis.

Avocatul asociaţiei din Reşiţa a folosit în argumentaţia sa şi opinia unui specialist despre radiaţiile emise de antenle GSM. “Antenele GSM produc radiatii elecromagnetice, neionizante. Acestea transportă energie, care penetrează în tesutul uman la diferite adancimi. Energia pe care o cedează este sub forma de caldură. Organismul are mecanismele prin care îşi reface echilibrul termic. Însa nu stie sa lupte cu temperaturile locale. “, a explicat Irma Csiki secretar ştiinţific la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

“Experimentele pe animale au arătat ca încălzirea locala este de cam un grad Celsius”, a continuat cercetătoarea. “Această încălzire produce o inhibare a unei proteine (P53), care are rolul de a repara defectele ADN si deci respectiva proteina previne cancerul. Insa e bine sa se evite atât mobilele, cat si antenele din preajma copiilor, a femeilor însărcinate si chiar a bătrânilor, deoarece pot afecta celule in creştere, iar celula care inhiba nu-si mai realizează efectul pozitiv. Adică nu mai poate repara ADN-ul si exista posibilitatea producerii celulelor malformate, care in timp duc la cancer”, a mai adăugat cercetătorul ştiinţific.