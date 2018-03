Cum să faceţi drob de pui. Secretul pentru a nu simţi lipsa cărnii de miel

Cu puţine ingrediente, puteţi găti o mâncare tradiţională la fel de gustoasă ca cea originală. Totuşi Uica Mihai foloseşte şi câteva mici trucuri, ca să-i dea drobului gustul de miel.

„Am fript pe grătar un piept de pui tăiat în felii subţiri, asezonate cu un ulei aromat cu chimion pisat, piper, sare de mare, coriandru, lămâie rasă şi foarte puţină scorţişoară. Jumătate de kilogram de ficat de pui a fost tras la tigaie cu puţin seu de pe gâtul mielului, dres cu sare, piper şi cimbru, opărit cu vin alb sec şi înăbuşit zece minute sub capac.

Am tocat ficatul cu maşina cu sită deasă de două ori, am adăugat pieptul de pui tăiat la cuţit ca pentru chebab, le-am amestecat dimpreună cu două ouă fierte tari date prin sită, trei gălbenuşuri crude, pătrunjel verde şi puţin mărar. Nu prea s-a legat tocătura, am adăugat şi albuşurile ouălelor, am mai pus două linguri de smântână închegată şi am format bile cât mingea de ping-pong pe care le-am învelit în bucăţele de prapure de miel.

Bilele tăvălite prin uleiul aromat rămase de la grătar s-au aşezat pe hârtie de pergament într-o tavă şi au stat la cuptor să se coacă până prapurele a devenit crocant. Am lângă ele sos de hrean şi ridichi negre rase, cu sare şi piper“, povesteşte bucătarul.